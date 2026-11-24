En el corazón de Godoy Cruz, Mendoza, Francis Mallmann encontró en una antigua bodega el escenario ideal para desarrollar su propuesta gastronómica. Allí funciona 1884, uno de los restaurantes más representativos de su trayectoria profesional.

El establecimiento se encuentra dentro del complejo de Bodega Escorihuela Gascón, una histórica construcción vinculada con el desarrollo de la industria vitivinícola mendocina.

Lejos de apostar por una arquitectura ostentosa, el espacio recupera la identidad del edificio original y establece un diálogo entre el patrimonio, la naturaleza y la gastronomía.

Cómo es 1884, el restaurante de Francis Mallmann en Mendoza

La propuesta arquitectónica conserva la esencia de las antiguas construcciones vitivinícolas mendocinas, con muros de ladrillo, materiales naturales, amplios espacios y una estética de carácter rústico.

La iluminación cálida y el mobiliario de inspiración clásica acompañan la identidad histórica del lugar.

La decoración apuesta por la sobriedad, permitiendo que las texturas, los detalles constructivos y la propia arquitectura adquieran protagonismo.

Un jardín donde el fuego es protagonista

Uno de los sectores más representativos del restaurante es su espacio exterior, donde la vegetación y las instalaciones destinadas a la cocina a fuego forman parte de la experiencia gastronómica.

Los hornos de barro, las parrillas y las estructuras de hierro recuperan técnicas tradicionales de cocción que Francis Mallmann convirtió en su sello personal.

El fuego no funciona únicamente como un recurso culinario, sino también como un elemento que aporta identidad visual y sensorial al lugar.

La combinación de ladrillo, madera, hierro y vegetación genera una atmósfera que remite a las antiguas casas de campo y a las tradiciones rurales argentinas.

Arquitectura histórica y gastronomía contemporánea

La recuperación de edificios vinculados con la producción vitivinícola permite conservar parte del patrimonio arquitectónico mendocino y otorgarle nuevos usos.

En el restaurante de Mallmann, esta transformación se manifiesta a través de una intervención que busca respetar el carácter original del inmueble e incorporar las necesidades de un espacio gastronómico contemporáneo.

La propuesta demuestra cómo una antigua construcción industrial puede adquirir una nueva identidad sin perder su memoria histórica.

El sello de Francis Mallmann en la decoración

La estética del restaurante reúne varios elementos que también caracterizan otros proyectos gastronómicos del chef argentino:

Materiales nobles y texturas naturales.

Iluminación tenue y cálida.

Mobiliario de inspiración tradicional.

Integración entre los espacios interiores y exteriores.

Presencia del fuego como elemento central.

Respeto por la identidad arquitectónica del entorno.

Más allá de su propuesta culinaria, 1884 representa una manera de entender la arquitectura y la gastronomía como experiencias complementarias, donde la historia del edificio forma parte de aquello que distingue al restaurante.