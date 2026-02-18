Santander selló una alianza clave para integrar servicios financieros en la APP YPF

Horacio Marín (YPF) y Alejandro Butti (Santander Argentina) durante la firma del acuerdo que integra soluciones financieras en la APP YPF.

En lo que representa la primera alianza de esta escala entre líderes de sus respectivos sectores en el país, Santander Argentina e YPF anunciaron un acuerdo estratégico de largo plazo. El objetivo es integrar la infraestructura bancaria de Santander dentro del ecosistema digital de la APP YPF, que ya cuenta con más de 3 millones de usuarios activos.

A partir de este convenio, Santander pasará a administrar las cuentas virtuales (CVU) de la plataforma. Esto permitirá que los fondos disponibles de los usuarios puedan remunerarse automáticamente a través de Fondos Comunes de Inversión (FCI) del banco, generando rendimientos inmediatos.

A través del modelo de «finanzas embebidas, el banco administrará las cuentas virtuales de la aplicación, permitiendo a los usuarios remunerar sus saldos y gestionar pagos de forma directa. Las finanzas embebidas permiten integrar servicios financieros directamente dentro de plataformas digitales no bancarias, sin que el usuario tenga que salir de la aplicación que utiliza a diario.



Este modelo hace posible que las personas accedan a soluciones financieras de manera simple, segura y contextual, en el momento en que las necesitan, mejorando la experiencia del usuario y ampliando el acceso al sistema financiero. En esta alianza, Santander aporta su infraestructura bancaria, regulatoria y de seguridad, mientras que YPF Digital ofrece su ecosistema digital de alto uso y capilaridad. Es la primera alianza de este tipo entre empresas líderes de Argentina.

Santander Argentina es el primer banco digital con sucursales del sistema financiero argentino por volumen de depósitos. Con más de 288 sucursales, 8 sucursales de integración social y 11 Work Cafés, brinda servicios a más de 5 millones de clientes en 22 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires. El banco impulsa un modelo de banca simple, personal y justa, con una fuerte inversión en tecnología, educación financiera y sostenibilidad, y una estrategia centrada en acompañar el desarrollo de las personas y las empresas.

YPF Digital es la compañía que integra y potencia los activos digitales a través de los cuales YPF

se vincula con sus clientes, con APP YPF como plataforma central que transforma la experiencia

de consumo. Trabaja en la integración de aplicaciones, el lanzamiento de nuevas soluciones y la

aceleración del “time to market” para desarrollar ecosistemas centrados en las personas y su

movilidad.

Impacto en la economía digital

La relevancia de esta integración se refleja en los números actuales del ecosistema YPF:

7 millones de descargas y 2,6 millones de CVU activas. 400 pagos por minuto procesados en la red. 35% de los pagos en estaciones de servicio ya se realizan con dinero en cuenta propia.

Horacio Marín (YPF) y Alejandro Butti (Santander Argentina) durante la firma del acuerdo que integra soluciones financieras en la APP YPF.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, señaló que esta alianza permitirá potenciar la experiencia del cliente con nuevas herramientas financieras. Por su parte, Alejandro Butti, CEO de Santander Argentina, subrayó: “No se trata solo de una solución puntual, sino de una plataforma pensada para simplificar la vida cotidiana de millones de personas”.

Además de la integración digital, el vínculo entre ambas entidades se extiende al financiamiento de proyectos de infraestructura crítica, como el Vaca Muerta Oil Sur, consolidando una relación clave para el desarrollo energético y financiero de Argentina.