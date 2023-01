Segmentación tarifaria: Neuquén es una de las provincias en las que más usuarios perdieron los subsidios

En julio de 2022 se abrió la inscripción para el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Llegado noviembre, los resultados arrojan que a nivel nacional, el 34,05% del padrón de usuarios del servicio eléctrico pertenecen al grupo de mayores ingresos. En particular, Neuquén se posiciona como la cuarta provincia con más cantidad de estos usuarios en proporción al padrón, con 41,52%.

El Decreto N° 332/2022 estableció a partir de junio del año pasado la segmentación de usuarios residenciales de servicios de electricidad y gas natural para aplicar subsidios según los ingresos. Para ello, determinaron tres grupos: el N1, de mayores ingresos; el N2, de ingresos bajos, que en algunos casos son usuarios de la tarifa social; y el N3, de ingresos medios.

Un informe de la Secretaría de Energía de la Nación marcó que a fines de noviembre, respecto al servicio de energía eléctrica, «se observa que el segmento N1 tiene una incidencia del 34,05% para el total del padrón nacional de usuarios». Las jurisdicciones con mayor incidencia de este segmento son la Ciudad de Buenos Aires (47,38%), Córdoba (42,15%), Tierra del Fuego (41,67%), Neuquén (41,52%), y Entre Ríos (39,26%).

Ciudad de Buenos Aires es la jurisdicción con mayor incidencia de usuarios con mayores ingresos. Foto: gentileza.

«Todas muy por encima de la media nacional«, remarcaron. Desde agosto, mes en el que se obtuvieron los primeros resultados del RASE, el padrón de electricidad para el grupo N1 estaba en 38,5% y bajó a 34% llegado noviembre. En cuanto al segmento N2 creció del 44,2% al 47,8%. En tanto del gas, los usuarios de N1 pasaron de 37,9% a 36,9% y los de ingresos bajos aumentaron de 35,3% en agosto a 36,7% en noviembre.

El segmento N3 correspondiente a ingresos medios permaneció sin variaciones significativas durante todo el período tanto en el padrón de usuarios de energía eléctrica como de gas. En el cierre de noviembre, el padrón de subsidios a la energía eléctrica llegó a 9,63 millones de hogares inscriptos. En el caso del gas, el incremento se dio en menor medida, alcanzando al cierre de noviembre los 5,99 millones de inscriptos.

La Rioja es la provincia que cuenta con el porcentaje más alto de población que continuará con los subsidios a la electricidad. Foto: gentileza.

En julio de 2022 fuentes de la secretaría de Energía habían anunciado en numerosas ocasiones que el grupo de mayores ingresos alcanzaría el 10% del padrón. Sin embargo, este porcentaje superó el 34% en electricidad y el 36% en gas llegado noviembre.

Esto puede explicarse por varios motivos. Por un lado, la secretaría determinó que los usuarios que aún no se anotaron pasan a ser parte del grupo N1, por lo que quienes no pudieron o decidieron no anotarse quedaron incluidos. Por el otro, hay usuarios que renunciaron al subsidio y eliminaron los datos del registro para poder acceder a la compra del dólar oficial.

Resulta relevante recordar que en la Patagonia, para que un hogar sea considerado como de ingresos altos debe superar los 400.000 pesos por el beneficio de Zona desfavorable, mientras que en el resto del país el monto es de 333.410 pesos y se espera que se actualice por inflación.

El registro continúa abierto para la inscripción de usuarios que aún no se hayan anotado, deban modificar alguno de los datos o elijan darse de baja. Para ello, se debe ingresar al siguiente link: https://www.argentina.gob.ar/subsidios

Las medidas en 2023 para aplicar la segmentación tarifaria

Desde la secretaría de Energía presentaron un plan de segmentación de subsidios a la energía para 2023 para aplicar el decreto y potenciar la participación de usuarios. Una de las acciones principales, según anunciaron, es «el refuerzo de los operativos territoriales en las distintas jurisdicciones para asegurar que todas las personas que quieran y necesiten acceder al subsidio puedan hacerlo».

Por otra parte, proyectan «continuar trabajando con los poderes concedentes para la homogeneización de las bases de datos de los usuarios de los servicios, en base a la información obtenida por el RASE. Esto posibilitaría mejorar el proceso de identificación y focalización de los usuarios».

A su vez, apuntan a «fomentar la actualización de los registros provenientes de organismos con los que se realizan los cruces de información a partir de la retroalimentación basada en las actualizaciones que realizan los entes regulatorios ante reclamos de los usuarios». Según anunciaron, les permitirá la reducción de registros paralelos entre jurisdicciones y agencias de gobierno.

El tercer objetivo es «avanzar con la georreferenciación, estandarizada por proyección cartográfica, de los hogares para poder cruzar esta información con otros registros y utilizarlo como herramienta de focalización. El último incluye realizar un estudio que «permita identificar variables altamente correlacionadas con la vulnerabilidad para su posterior relevamiento».