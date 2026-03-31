Shell realiza una donación millonaria para Bomberos Voluntarios de San Patricio del Chañar

En el acto de entrega participaron el intendente de San Patricio del Chañar, la responsable de Inversión Social de Shell Argentina y Bomberos Voluntarios. Foto: gentileza.

La petrolera Shell Argentina donó el equivalente a 100 millones de pesos en equipamiento para los Bomberos Voluntarios de San Patricio del Chañar. Se trata de una zona clave para la actividad hidrocarburífera, debido a la alta circulación de transportes con cargas peligrosas en la Ruta Provincial 7 y alrededores.

“El fortalecimiento de nuestros bomberos es una prioridad. Este equipamiento coloca a nuestra Central N°31 entre las mejor preparadas de la región Vaca Muerta, y garantiza mayor seguridad para nuestros vecinos y para quienes trabajan todos los días en la respuesta a emergencias”, aseguró el intendente de San Patricio del Chañar, Gonzalo Nuñez.

En ese sentido, señaló que se trató de un trabajo articulado entre el municipio y el sector privado, al afirmar que “a través de gestiones concretas logramos que esta inversión de Shell llegue a nuestra localidad y se traduzca en más seguridad para toda la comunidad”.

Por otro lado, el presidente de la comisión directiva de la Asociación de Bomberos Voluntarios, Miguel Moreno, comentó que “esta donación es un valioso aporte que nos permitirá seguir brindando un servicio de excelencia a la comunidad, garantizando la seguridad de nuestros bomberos y la eficacia en la respuesta ante cualquier emergencia.”

El acto de entrega fue encabezado por el intendente Gonzalo Nuñez, donde también participó la responsable de Inversión Social de Shell Argentina, Ornella Rotella, representares de Bomberos Voluntarios, el gabinete municipal y demás autoridades.

Los detalles del equipamiento donado

La Central N° 31 lleva más de 11 años de experiencia en incendios forestales y mantiene un proceso de capacitación constante en el manejo de materiales peligrosos, con el fin de tener un equipo preparado para intervenir en situaciones de alta complejidad.

La donación incluye herramientas específicas para la atención de emergencias con el foco puesto en aquellos incidentes que incluyen materiales peligrosos y/o siniestros forestales. En total, la inversión realizada por Shell fue de 93 mil dólares, el equivalente a más de 100 millones de pesos.

Se incluyeron herramientas específicas para aquellos incidentes que incluyen materiales peligrosos y/o siniestros forestales. Foto: gentileza.

El equipamiento entregado incluye mangas, lanzas de distintos tipos, monitores con sistema de dosificación de espuma AFFF, equipos de respiración autónoma, detectores de gases, trajes para materiales peligrosos y herramientas especializadas para intervenciones en escenarios de riesgo.

Estos recursos son importantes para actuar en rutas con alto tránsito de transporte de sustancias peligrosas, y en áreas productivas vinculadas a la actividad dentro de la industria del petróleo y el gas.