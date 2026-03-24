Shell y Qatar Petroleum abandonan área offshore en el mar argentino

Las petroleras Shell y Qatar Petroleum decidieron no continuar con la exploración del offshore CAN (Cuenca Argentina Norte) 107 tras no obtener los resultados esperados en el área. La medida fue anunciada de manera oficial por la Secretaría de Energía de la Nación, que dio de baja el permiso de exploración y revirtió el bloque al Estado Nacional.

La salida del offshore, ubicado a 190 kilómetros de las costas de Mar del Plata, se hizo pública mediante la resolución 73/2026 en el Boletín Oficial. Se produce luego de que las empresas informarán su decisión de no pasar a la segunda etapa de exploración y, por ende, devolver el permiso del bloque al Estado.

Shell era la operadora de CAN 107 con el 60% de participación, mientras que Qatar Petroleum tenía el 40% restante. El área había sido adjudicada por ambas empresas en septiembre de 2019, en el marco del Concurso Público Internacional Costa Afuera.

El primer período exploratorio del permiso de exploración incluyó dos prórrogas: la primera fue en 2022, cuando el plazo se extendió por dos años; posteriormente, el 23 de mayo de 2025 el mismo se prolongó un año más.

Sin embargo, según el informe de la Secretaría de Energía, Shell y Qatar Petroleum notificaron su decisión de abandonar CAN 107 el 4 de diciembre del año pasado, a lo que prosiguió una evaluación, de la cual se concluyó que ambas compañías cumplieron con la totalidad de inversiones comprometidas para el área.

En base a los datos brindados por el organismo nacional, las compañías realizaron el pago del canon correspondiente al periodo 2025, por un monto superior a los $383 millones de pesos.

Dentro del sector se estima que CAN 109, área ubicada a 200 kilómetros de Mar del Plata y que es operada por las mismas empresas podría tener un destino similar. De esa forma, la Cuenca Argentina Norte quedaría sin actividad exploratoria, al menos en el corto plazo.