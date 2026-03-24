De Houston a Vaca Muerta: Expertos de EE.UU. debatieron por el futuro de la industria del petróleo y el gas en Argentina

Vaca Muerta crece de manera exponencial, a tal velocidad que requiere de tomar soluciones que prevengan que se exceda la capacidad de tratamiento y de manejo de los residuos en la región. Ese fue el diagnóstico de profesionales de Rice University, quienes volaron desde Estados Unidos hasta Neuquén para compartir su conocimiento y apreciación para la industria nacional del petróleo y el gas.

La jornada se denominó «Gestión de aguas y suelos para Oil&Gas, desafíos y soluciones tecnológicas» y se realizó este jueves en el Polo Científico y Tecnológico de Neuquén capital. Fue organizada por el IAPG (Instituto Argentino del Petróleo y del Gas) y Rice University, además de tener la participación del CIATI (Centro de Investigación y Asistencia Técnica a la Industria) y autoridades de la Provincia del Neuquén.

«Sostenibilidad» fue una de las palabras clave del evento, en un contexto donde la Cuenca Neuquina sigue expandiéndose de forma exponencial, y cuyo desafío ambiental radica en no exponerse al riesgo de no poder administrar con eficiencia el agua o los residuos sólidos generados durante la producción.

Tras recorrer y observar en primera persona algunos de los yacimientos de Vaca Muerta, un grupo de expertos de la universidad radicada en Houston (Texas) compartieron con la audiencia su experiencia en Estados Unidos, así como otros lugares del mundo, para pensar en cómo las distintas soluciones que se barajaron en otros países se podrían aplicar en Argentina.

Vaca Muerta, entre el boom energético y el desafío ambiental

«Vi apetito para innovar», aseguró Pablo Alvarez, uno de los disertantes durante la jornada, que se mostró optimista respecto a la capacidad local de aumentar la producción de manera responsable y sostenible. «Los estudiantes argentinos que hemos conocido allá son excelentes» añadió.

En diálogo con EnergíaON, el profesor y director del Instituto Rice WaTER compartió su visión sobre el potencial energético de Argentina de cara a los próximos años. «Creo que Vaca Muerta va a ser muy importante a nivel global para suplir energía, hidrocarburos principalmente, sobre todo en estos tiempos de conflictos geopolíticos donde cada vez es más difícil y más cara la accesibilidad al petróleo en otras zonas del mundo», aseguró.

“Creo que Vaca Muerta va a ser muy importante a nivel global” opinó Alvarez. Foto: gentileza.

«Esta es una zona donde predomina la paz, y son de los yacimientos más grandes que hay», argumentó, aunque también advirtió que «es importante explotarlo de una manera más sostenible, que no sacrifique la salud ambiental, porque yo creo que en un futuro el turismo, por ejemplo, va a ser muy importante para esta zona también».

Respecto a las motivaciones de la universidad de Rice para participar del evento, Alvarez afirmó que «nos interesa mover la aguja y tener impacto global, no solo en el desarrollo capital humano. Somos profesores, es parte de nuestra pasión pasar la antorcha a la siguiente generación, sea donde sea».

«A nivel global todos estamos unidos por un futuro común y es importante apoyar el desarrollo sostenible. Que sea económicamente viable, obviamente, pero también socialmente deseable y ambientalmente sano y benigno», expresó.

Innovación tecnológica para un desarrollo más sostenible: los ejes de la jornada

La jornada se realizó con traducción simultánea a través de una aplicación móvil para acompañar la exposición de los especialistas, quienes en su mayoría hablaron en su lengua natal. Al finalizar cada presentación, el público tuvo la oportunidad de realizar consultas respecto a los temas mencionados por los expertos.

Tras una apertura realizada por los organizadores del evento, la primera exposición fue realizada por Pablo Alvarez, quien habló acerca de los principios y aplicaciones de la biorremediación de derrames de hidrocarburos y recortes de perforación. Le siguió Eric Willman, indicando como la academia y la industria pueden asociarse para construir soluciones resilientes para la gestión del agua.

En el cierre se apeló al trabajo en conjunto entre las empresas y la importancia de pensar en “el bien común” Foto: gentileza.

Posteriormente, Menachem Elimelech presentó las tecnologías para la gestión de salmueras y aguas residuales de alta salinidad, mientras que Qilin Li habló sobre la recuperación de minerales críticos del agua de producción de petróleo y gas. Por último, Mason Thomson expuso de forma virtual los problemas de química de salmueras y enfoques en la industria del petróleo y gas.

Para el cierre del evento, se realizó un panel de discusión entre todos los expositores, donde además de repasar los ejes clave tratados durante el día, se apeló al trabajo en conjunto entre las distintas empresas y la importancia de pensar en «el bien común», priorizando el desarrollo generalizado de la industria en la región.

El aprendizaje desde Texas para el shale argentino

«El ecosistema es «academia, industria y centros tecnológicos», explicó el presidente del CIATI, Rodolfo Ardenghi, quien añadió que «el modo de agregar valor es ir a buscar a los lugares donde hay know-how y conocimiento que no hay en la Argentina, para fusionarlo con nuestra herramienta y dar respuesta a los problemas locales».

Ese es el motivo por el que se realizó esta jornada técnica, a partir del vínculo entre Rice University – referente internacional en biorremediación y tratamiento del agua en la industria del Oil&Gas- y CIATI, que está asentado en Vaca Muerta, con la misión dar soluciones a nivel regional, según contó.

“El conocimiento está afuera, pero los problemas están acá a nivel local” dijeron desde el CIATI. Foto: gentileza.

En esa línea, el gerente general del CIATI Alejandro Pesce, añadió que «en este caso, el conocimiento está afuera, pero los problemas están acá a nivel local. Entonces esa complementación de la universidad afuera con todo su equipo académico, y la gente de acá con acceso a los problemas locales, es lo que creemos que mejores respuestas va a traer para resolver estos desafíos».

El contacto con la universidad estadounidense comenzó en octubre del año pasado, en Houston. Pesce señaló que se tratan de referentes internacionales que cuentan con vasta experiencia en la cuenca de Permian en EE. UU. (la principal región productora no convencional en el mundo) y están “varios años adelantados”, razón por la cual les pareció “un buen lugar para ir a tomar las mejores prácticas para tratar de modificarlas y adaptarlas acá a la región”.

Respecto a la apreciación de los expertos de Rice University tras su viaje anterior a la jornada, Ardenghi opinó que ellos se llevaron una impresión “muy positiva»: «Es ver que esto tiene una velocidad de crecimiento muy alta, y ya nos advirtieron qué cosas tenemos que tener en cuenta, porque esto se viene, no hay mucho tiempo para quedarse pensando, sino que hay que actuar«, concluyó.