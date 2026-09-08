Siemens Energy designó a Sebastián Díaz Gallardo como nuevo Country Lead para la región

La empresa Siemens Energy comunicó oficialmente la designación de Sebastián Díaz Gallardo como Country Lead para Argentina, Paraguay y Uruguay, una función que asumió formalmente el pasado 7 de septiembre.

El ejecutivo cuenta con casi 20 años de trayectoria dentro de la firma. A lo largo de su carrera en la organización, ha desempeñado posiciones de liderazgo vinculadas a las áreas de finanzas, gestión comercial y desarrollo de negocios.

Desde su incorporación en el año 2007, Díaz Gallardo acompañó la evolución de la firma en diversos roles. Su recorrido profesional en la empresa le ha permitido desarrollar experiencia en las operaciones y la dinámica del sector energético.

Con esta designación, el ejecutivo reemplaza en el cargo a Fernando Monteverde, anterior Lead Country del Cluster Argentina, quien dejó su puesto en la compañía el 4 de septiembre, tras más de tres décadas de trayectoria en la firma en Sudamérica.

En el marco de su nueva responsabilidad, Díaz Gallardo estará a cargo de liderar la representación de Siemens Energy en Argentina, Paraguay y Uruguay. Entre los objetivos señalados por la firma se encuentran dar continuidad a la estrategia corporativa y fortalecer la vinculación con clientes, instituciones, proveedores y actores del ecosistema energético.

Por otra parte, la firma confirmó que, tras finalizar el período de licencia derivado de su escisión de Siemens AG, iniciará una transición progresiva hacia su nueva marca global e independiente, denominada Omterra.

Esta nueva identidad unificará las entidades Siemens Energy y Siemens Gamesa bajo una misma estructura corporativa, proceso que se ejecutará de manera gradual sin alterar la continuidad de sus operaciones, acuerdos y servicios.