Southern Energy suma un nuevo socio logístico: Bahía Grande se integra al proyecto FLNG en la costa de Río Negro

Bahía Grande es una empresa especializada en logística y operaciones marítimas para la industria energética, con base operativa en Buenos Aires. Foto: gentileza.

El proyecto exportador de gas natural licuado (GNL) de Southern Energy acaba de sumar un nuevo socio logístico que colaborará con el avance de una etapa clave para su puesta en marcha. Se trata de Bahía Grande, empresa especializada en logística y operaciones marítimas, que se integrará a las obras para el desarrollo de la terminal de licuefacción (FLNG) en el Golfo San Matías.

Antes de la llegada del buque Hilli Episeyo en 2027, la iniciativa del consorcio Southern Energy prevé la instalación de un ducto subterráneo de acero de 30 pulgadas y un sistema de ductos submarinos que conectará a los buques licuefactores.

En este contexto, la compañía fue adjudicada por la empresa de ingeniería Buzca para formar parte de este proyecto. Bahia Grande brindará apoyo logístico a través de su buque BG Warrior, el cual participará principalmente de las obras de zanjeo donde irá tendida la tubería y, posteriormente, será parte de las tareas de instalación de los bloques de anclaje y las mantas de protección que asegurarán la estabilidad del conducto.

El BG Warrior es un buque versátil de alto rendimiento, un remolcador Anchor Handling Tug Supply, que cuenta con gran capacidad de arrastre (136 toneladas) y potencia (10.657 HP), posicionamiento dinámico DP2, sistema de lucha contra incendios FiFi 1 y equipado para control de derrames.

Bahía Grande es una empresa especializada en logística y operaciones marítimas para la industria energética, cuya base operativa se encuentra en Buenos Aires. Cuenta con presencia activa en los principales corredores marítimos del país y con proyección hacia el Cono Sur.

Según indica la firma, cuenta con una flota moderna, versátil y de alto rendimiento, integrada por buques offshore con posicionamiento dinámico (DP2), remolcadores AHTS, buques tanque y embarcaciones especializadas, equipados con tecnología de última generación. ​

“Es un orgullo para nosotros poder ser parte de este proyecto tan importante para el país, apoyando a terminales y personas con la seguridad y excelencia operativa que nos caracteriza en estos más de 35 años de trayectoria”, expresó el CEO de Bahía Grande, Andrés Jacob.