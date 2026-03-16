Tecpetrol reunió en Añelo a jóvenes técnicos y empresas de la cadena de valor de Vaca Muerta 

Durante el encuentro, se compartieron distintas perspectivas sobre la industria y las oportunidades de inserción laboral. Foto gentileza.

El Hotel Shale de Añelo, fue sede de la segunda edición de «Tecpetrol Conecta», un espacio pensado para vincular a empresas de la cadena de valor de Vaca Muerta con jóvenes técnicos en formación que participaron de iniciativas educativas impulsadas por Tecpetrol en la región.

La iniciativa fue desarrollada por las áreas de Relaciones con la Comunidad y Desarrollo de Proveedores de Tecpetrol y busca generar un espacio de encuentro entre empresas del ecosistema industrial y participantes de programas educativos, con el objetivo de fomentar la vinculación laboral del talento local.

Luego de su primera edición, realizada el año pasado en Neuquén capital, el encuentro volvió a convocar al entramado productivo regional con un crecimiento significativo: la cantidad de empresas participantes se duplicó, con diez compañías presentes frente a las seis de la primera edición.

La mayoría de los participantes del encuentro ya habían formado parte de programas educativos impulsados por Tecpetrol durante 2024 y 2025 y son egresados de escuelas técnicas.

El evento contó con la presencia de Fernando Banderet, intendente de Añelo, el presidente del Concejo Deliberante de Añelo, la directora de la Red Empleo y autoridades de la Secretaría de Trabajo, que destacaron la importancia de articular esfuerzos entre el sector público, el sector privado y el sistema educativo para acompañar el desarrollo de talento local.

Las empresas convocadas forman parte del programa ProPymes de Tecpetrol en la Cuenca Neuquina. Foto gentileza.

Durante la apertura del encuentro, Marcelo Guszul, Experto en Desarrollo Proveedores de Tecpetrol, presentó a las empresas participantes y destacó: “Lo que buscamos es generar ese espacio de conexión, donde el talento joven de la Cuenca pueda encontrarse con las empresas que hoy desarrollan sus proyectos en la región y necesitan ese talento para crecer”.

Las empresas convocadas forman parte del programa ProPymes de Tecpetrol en la Cuenca Neuquina, una iniciativa orientada a fortalecer la cadena de valor industrial en la región. Representantes de diez compañías participaron de dos tandas de exposiciones en el escenario, donde compartieron sus trayectorias, describieron su actividad y reflexionaron sobre las habilidades y competencias que hoy valora la industria.

Andrea Fernández, Gerente de Relaciones con la Comunidad, subrayó el valor detrás de estos encuentros: “Algo muy importante de Tecpetrol Conecta es que permite que los jóvenes conozcan la diversidad de empresas que forman parte de la industria. No es solo la operadora: hoy hay cientos de compañías involucradas para que los proyectos salgan adelante, y cada una busca perfiles distintos”.

Entre las empresas participantes estuvieron Cesetti Comunicaciones, Transportes Crexell, BMK, Equipel, Kompass, Justo Otero e Hijos, Quinar, Valvic, Electromontajes Badía y Marbar, junto a otros referentes del ecosistema productivo regional.

Las empresas convocadas forman parte del programa ProPymes de Tecpetrol en la Cuenca Neuquina. Foto gentileza.

El encuentro incluyó además mesas redondas rotativas en grupos reducidos, que permitieron un intercambio directo entre los jóvenes y las empresas para conversar sobre oportunidades laborales, resolver consultas y presentar currículums.

Durante la jornada, también se realizaron dos talleres pensados para brindar herramientas concretas a los jóvenes en su búsqueda laboral. Uno estuvo enfocado en marca personal y perfil profesional en Linkedin, y el otro, abordó claves y recomendaciones para afrontar entrevistas laborales.

Para José Tanaka, Gerente Regional de Recursos Humanos de Tecpetrol, la iniciativa representa una instancia clave dentro del trabajo que la compañía desarrolla junto a las comunidades de la región: “Es un evento que nos llena de orgullo porque nos permite ponerle la frutilla al postre a muchas acciones que venimos desarrollando con la comunidad y dar ese paso adicional, que es generar el vínculo”.

Tecpetrol Conecta busca acercar a jóvenes con formación técnica y vocación de desarrollo en la industria con empresas que necesitan talento local para acompañar el crecimiento de sus proyectos en la Cuenca Neuquina, para fortalecer así los vínculos entre educación, empleo y desarrollo productivo.