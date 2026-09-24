Unico Silver invertirá A$60 millones adicionales en Santa Cruz y explorará Cerro La Mata

Ambas operaciones refuerzan la presencia de la compañía en el Macizo del Deseado. Foto: Unico Silver.

La minera australiana Unico Silver anunció dos movimientos simultáneos que amplían su programa de exploración y desarrollo en Santa Cruz: por un lado, aseguró una colocación institucional de aproximadamente A$60 millones (dólares australianos) para financiar nuevas perforaciones y estudios técnicos en sus principales proyectos; por otro, firmó un acuerdo para explorar y eventualmente adquirir 17.287 hectáreas en Cerro La Mata, un área ubicada al este de Joaquín.

Ambas operaciones refuerzan la presencia de la compañía en el Macizo del Deseado, con una estrategia que apunta tanto a avanzar sobre activos que ya cuentan con recursos minerales como a ampliar el potencial exploratorio en las áreas inmediatamente adyacentes.

Nuevos A$60 millones para acelerar los proyectos de Unico Silver

Unico Silver aseguró compromisos firmes por aproximadamente A$60 millones (dólares australianos) mediante una colocación institucional de acciones, una operación que le permitirá acelerar el programa de exploración y desarrollo de sus proyectos de plata y oro en Santa Cruz.

Los recursos le permitirán financiar el avance del proyecto Joaquín, ubicado en el Macizo del Deseado, con el objetivo de continuar hacia una eventual decisión final de inversión. En paralelo, parte del capital se destinará a los trabajos en Cerro León, otro de los activos que Unico desarrolla en la provincia.

«Esta recaudación coloca a Unico en su posición financiera más sólida hasta la fecha, con aproximadamente A$110 millones en efectivo», precisó el director ejecutivo de Unico Silver, Todd Williams, mediante un comunicado de prensa.

Uno de los principales destinos de los fondos será un programa de 20.000 metros de perforación orientado al crecimiento y extensión de los recursos minerales en Joaquín y Cerro León. El objetivo de esta medida será ampliar la información disponible sobre los recursos y aportar nuevos datos para los estudios técnicos que definirán las próximas etapas de ambos proyectos.

El nuevo financiamiento también permitirá completar el Estudio de Prefactibilidad (PFS) inicial de Joaquín, previsto para enero de 2027. A partir de allí, Unico prevé avanzar con el Estudio de Factibilidad Definitivo (DFS) para fines de ese mismo año, incluyendo trabajos de largo plazo como perforaciones metalúrgicas, ingeniería de detalle y estudios ambientales de línea de base.

Joaquín y Cerro León cuentan actualmente con un recurso mineral combinado de aproximadamente 330 millones de onzas equivalentes de plata (AgEq).

De ese total, Joaquín concentra 167 millones de onzas AgEq, correspondientes a 45,3 millones de toneladas con una ley de 115 gramos por tonelada de AgEq, según la estimación de marzo de 2026.

Por su parte, Cerro León suma 162 millones de onzas AgEq, contenidas en 31 millones de toneladas con una ley de 161 gramos por tonelada de AgEq, de acuerdo con la estimación de septiembre de 2025.

Eventual adquisición de Cerro La Mata

En paralelo, Unico llegó un acuerdo con Victory Gold para explorar y eventualmente adquirir Cerro La Mata, un conjunto de 12 propiedades mineras que abarcan aproximadamente 17.287 hectáreas en el departamento Deseado, también en Santa Cruz.

El convenio, firmado con la empresa titular de las propiedades, le concede a la compañía australiana derechos exclusivos de tenencia, acceso y exploración durante cuatro años, además de una opción para adquirir el 100% de los títulos mineros.

Mapa de los proyectos Joaquín, Cerro Puntudo y Cerro La Mata. Fuente: Unico Silver.

La nueva superficie se encuentra inmediatamente al este del proyecto Joaquín y colinda también con Cerro Puntudo, lo que permite a Unico ampliar y consolidar su posición territorial en el distrito

La operación contempla pagos por un total de US$1,1 millones durante los cuatro años de vigencia del acuerdo. La compañía abonará US$200.000 al momento de la firma, otros US$200.000 en cada uno de los tres primeros aniversarios y US$300.000 en el cuarto año.

En caso de ejercer la opción, Unico adquirirá el 100% de las propiedades sin un pago adicional por la adquisición, aunque deberá afrontar los costos de transferencia. Victory Gold conservará una regalía de 1% NSR.