Uranio en Chubut: Jaguar Uranium presentó su primera estimación de recursos para Laguna Salada

La minera Jaguar Uranium presentó su primera estimación de recursos minerales (MRE) para su proyecto de uranio y vanadio Laguna Salada, ubicado en Chubut. Para la compañía, los resultados marcaron un «hito histórico», ya que los recursos identificados abarcan solo cerca del 4% del área total de la iniciativa.

El CEO de la empresa canadiense, Steven Gold, expresó que «Laguna Salada representa uno de los mayores yacimientos superficiales de uranio-vanadio sin desarrollar en Sudamérica, en un momento en que crece el apoyo político a nuevas fuentes occidentales de metales críticos y energéticos».

«Sus características favorables para el procesamiento podrían permitirnos transformar la grava en bruto en una fracción fina de alta ley, lo que podría facilitar una vía de desarrollo eficiente y de bajo impacto en una región minera ya establecida», añadió el ejecutivo.

Los recursos de uranio y vanadio en Laguna Salada

La MRE estimó recursos de 4,2 millones de libras de óxido de uranio (U₃O₈) en la categoría indicada y 10,1 millones de libras en la inferida. Por otra parte, calculó 31,1 millones de libras de pentóxido de vanadio (V₂O₅) indicadas y 57,3 millones de libras inferidas.

En términos de tonelaje y ley equivalente, el recurso comprende 21,1 millones de toneladas indicadas, y 34 millones de toneladas inferidas. Las categorías «indicada» e «inferida» reflejan distintos niveles de confianza geológica en la estimación de los recursos minerales.

Laguna Salada y La Rosada son dos proyectos contiguos a cargo de Jaguar Uranium. (Gentileza)

Cómo avanzará el programa de exploración

A partir de estos resultados Jaguar prevé ejecutar un programa de trabajo orientado a actualizar los recursos inferidos y ampliar la mineralización en tres áreas objetivo: Laguna Salada, Pampa de Arroqui y Buried Lake.

En Laguna Salada y Pampa de Arroqui se proyecta realizar una excavación de aproximadamente 250 nuevos pozos y zanjas en superficie para lograr una cobertura de cuadrícula de 200 metros a 100 metros.

En Buried Lake, en tanto, se contempla un programa de 1.500 metros de perforación sónica, distribuidos en aproximadamente 100 a 150 pozos, para obtener muestras representativas del material mineralizado.

El plan también incluye ensayos de laboratorio para optimizar el beneficio del material y evaluar la recuperación de vanadio, además de realizar estudios de línea de base ambiental y actualización del modelo de recursos.

Jaguar es una empresa centrada en la exploración de uranio enfocada que cuenta con una cartera de proyectos en áreas ya exploradas (brownfield), tanto en Argentina como en Colombia. En Chubut esta desarrollando los proyectos Laguna Salada y La Rosada. También se destaca Huemul, último ligado a la histórica mina de uranio ubicada en Mendoza.