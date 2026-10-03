Reino Unido definió que las licencias de gas y petróleo en Malvinas requerirán su autorización final

El secretario de Estado de Asuntos Exteriores volvió a reafirmar la posición británica respecto a los recursos naturales.

El Gobierno del Reino Unido confirmó que las licencias de las empresas que deseen realizar la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas deberán contar con su autorización final.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el aval deberá ser concedido por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, cargo que ejerce Edward Miliband desde julio.

El secretario de Estado de Asuntos Exteriores reafirmó la posición británica sobre los recursos naturales

La decisión fue comunicada al Parlamento británico el 1 de octubre pasados. El subsecretario parlamentario de Estado, Stewart Wood, envió la respuesta sobre la consulta planteada por la Cámara de los Lores, tras haber notificado previamente a la Cámara de los Comunes.

En el escrito, Wood detalló que la administración de las islas posee las competencias regulatorias y ambientales sobre los proyectos. Sin embargo, adelantó que las nuevas licencias deberán contar con la aprobación desde Londres.

El secretario de Estado de Asuntos Exteriores reafirmó la posición británica sobre los recursos naturales del archipiélago y manifestó que los habitantes tienen derecho a desarrollarse como parte del principio de autodeterminación.

La medida del Reino Unido ocurre en un contexto donde el Gobierno nacional busca avanzar con sanciones a las firmas que operan sin autorización. Actualmente, son más de 60 las compañías con procedimientos sancionatorios iniciados por la violación de la ley de Hidrocarburos (N° 26.659), en el marco de las actividades de exploración y explotación no autorizadas en la plataforma continental argentina.

“Al Reino Unido le reiteramos, una vez más, nuestro llamado a reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía”, sostuvo el presidente Javier Milei durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.

En tanto, la petrolera británica Rockhopper —impulsora del proyecto Sea Lion— ratificó que prevé comenzar a extraer petróleo durante el primer trimestre de 2028 y aseguró que las acciones impulsadas por la Argentina no alterarán el cronograma. Según la compañía, las medidas del Ejecutivo generaron “un período de mayor atención mediática y política”, pero no modificaron sus planes de desarrollo.