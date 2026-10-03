Neuquén: proponen cambios jubilatorios y laborales para estatales que tengan familiares con discapacidad

Las iniciativas buscan establecer beneficios laborales y previsionales para agentes públicos que realizan tareas de cuidado.

Dos iniciativas presentadas en la Legislatura de Neuquén buscan establecer un régimen especial para trabajadores de la administración pública que tengan a su cargo familiares con discapacidad o que atraviesen enfermedades graves o crónicas.

Las propuestas contemplan la posibilidad de acceder a un retiro anticipado y adaptar las condiciones de la jornada laboral.

Los proyectos fueron presentados por el particular Raúl García. El primero propone modificar dos artículos de la Ley 611, que regula el sistema previsional del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), para incorporar un régimen de retiro anticipado por tareas intensivas de cuidado.

La iniciativa establece que quienes acrediten un mínimo de 20 años de aportes al sistema previsional provincial puedan acceder a un haber equivalente de hasta el 90% del sueldo. Quienes ingresen al régimen deberán continuar realizando aportes hasta alcanzar las condiciones ordinarias de jubilación, momento en el que el haber pasaría al 80%.

El beneficio podría ser utilizado por una sola persona que tenga a su cargo al familiar con discapacidad y no alcanzaría los casos en los que esa persona se encuentre institucionalizada de manera permanente.

También proponen flexibilizar la jornada laboral

García presentó una segunda iniciativa destinada a adaptar las condiciones de trabajo de los agentes públicos que tengan bajo su tutela a personas con discapacidad.

Entre las medidas previstas se encuentra una reducción de hasta el 25% de la jornada laboral, además de retiros autorizados, esquemas de trabajo remoto y mayor flexibilidad en los horarios de ingreso y egreso.

El proyecto establece que acceder a estas modalidades no podrá afectar las evaluaciones de desempeño ni las posibilidades de ascenso o promoción de los trabajadores. Para solicitar la adaptación horaria será necesario contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y con informes de equipos profesionales que acrediten la situación.

Las iniciativas, identificadas como 18674 y 18675, ingresaron por Mesa de Entradas de la Legislatura el 25 de septiembre.