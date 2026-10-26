Las mensajes en el arco político y de famosos por la victoria de Lula en Brasil: Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa y más

El triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro tuvo repercusiones en el arco político. Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa y Juan Grabois fueron algunos de los que se expresaron sobre los comicios en Brasil.

Por el momento Javier Milei no se pronunció sobre el resultado pero convocó a una reunión de Gabinete.

Las repercusiones en Argentina de la victoria de Lula en Brasil

Una de las que celebró la victoria de Lula da Silva fue la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner:

FELICITACIONES… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 26, 2026

Lo propio hizo el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, que lo calificó como «una noche histórica».

UNA NOCHE HISTÓRICA, UN FUTURO MEJOR 🇧🇷❤️ Lula ganó las elecciones, dejando una lección: nunca hay que rendirse. No hay injerencia extranjera ni campaña de odio que puedan derrotar a un pueblo que defiende su soberanía y su dignidad. Felicitaciones Lula. Gracias, Brasil. ¡HAY OTRO CAMINO! — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 26, 2026

También festejaron los resultados Sergio Massa y Juan Grabois:

Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida. La historia del obrero que perdió hasta ganar, que fundó la clase media brasilera e industrializó su país defendiendo la soberanía y sus recursos. El que siempre tuvo un abrazo y una muestra de cariño para la Argentina merecía este reconocimiento. La historia de Lula no termina acá. Hoy lo pone donde se merece: EN LA HISTORIA. — Sergio Massa (@SergioMassa) October 26, 2026

Pusieron a Trump, Elon Musk, Meta, el Pentágono, la CIA. Les ganó un obrero zurdo, disca, sindicalista y jubilado. Fachos arrastrados vayan haciendo las valijas en toda Latinoamérica ¡La Patria Grande está de pie! https://t.co/ocqWCvJrFs — Juan Grabois (@JuanGrabois) October 26, 2026

En un mensaje conjunto el PRO felicitó a Lula y enfatizó sobre los vínculos con Brasil:

El resultado de las elecciones presidenciales de Brasil abre una nueva oportunidad para afianzar un vínculo que es histórico y permanente. Nuestra relación estratégica es un pilar fundamental que se fortalece con cada nueva etapa democrática. Felicitamos a @LulaOficial y expresamos nuestra vocación de trabajar para que el diálogo y la cooperación sean lo que caracterice al vínculo bilateral. October 26, 2026

El asesor presidencial de Javier Milei, Santiago Caputo, fue unos pocos integrantes del círculo duro del Gobierno que se expresó sobre lo sucedido en el balotaje.

Los mismos que alertaban sobre “las derrotas de los oficialismos” mañana van a cambiar de argumento y van a decir que se acabó la “ola azul”. La realidad es que ninguno de todos los opinologos sabe de lo que está hablando y no hacen más que arriesgar pronósticos basados en sus propios sesgos. Acá el único que puede ver el futuro soy yo, talento heredado de mi difunto abuelo. Tranquilos, porque todo marcha acorde al plan. — Santi C. (@slcaputo) October 26, 2026

Por el momento Milei evitó pronunciarse sobre la victoria del titular del Partido de los Trabajadores (PT), quien se impuso ayer por poco menos de cuatro millones de votos y asumirá en enero su cuarto mandato. Fuentes de Casa Rosada consignadas por Noticias Argentinas lo vincularon a que Flávio Bolsonaro desconoció el resultado electoral y anunció que solicitaría la anulación de los comicios.

El mensaje de algunos famosos argentinos por las elecciones en Brasil

También se expresaron sobre lo ocurrido ayer en Brasil algunos famosos argentinos. Entre ellos Flor de la V y Florencia Peña.

🇧🇷 ¡LULA PRESIDENTE! ❤️✊ Brasil vuelve a ser protagonista de una jornada histórica. ¡La democracia se celebra, se defiende y se construye todos los días! ¡Vamos, Brasil! 🇧🇷 #LulaPresidente https://t.co/3Uo4oppxkD — Flor De La Ve🏳️‍⚧️ (@Flordelav) October 26, 2026

Que hermosa noche verdad ? 💪😜 — Florencia Peña (@Flor_de_P) October 26, 2026

Triunfo de Lula en las elecciones de Brasil

El resultado significó una remontada electoral para Lula, que había terminado segundo en la primera vuelta del 4 de octubre, cuando Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los sufragios válidos, equivalentes a 56,1 millones de votos, contra el 45,16% y 53,8 millones del actual presidente, reportó Noticias Argentinas.

La jornada electoral de ayer estuvo atravesada por una decisión extraordinaria del Supremo Tribunal Federal (STF), que ordenó extender hasta las 19 el horario de votación, inicialmente previsto hasta las 17, después de que ambas campañas presentaron reclamos por dificultades en el traslado de los ciudadanos a los centros electorales.