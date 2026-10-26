En vivo
SUSCRIBITE Diario papel
Política

Las mensajes en el arco político y de famosos por la victoria de Lula en Brasil: Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa y más

Tuvo diferentes repercusiones la victoria del mandatario izquierda frente a Flávio Bolsonaro en las elecciones de Brasil.

Redacción

Por Redacción

Los mensajes por la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. Foto: AP.

Los mensajes por la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. Foto: AP.

El triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro tuvo repercusiones en el arco político. Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa y Juan Grabois fueron algunos de los que se expresaron sobre los comicios en Brasil.

Por el momento Javier Milei no se pronunció sobre el resultado pero convocó a una reunión de Gabinete.

Las repercusiones en Argentina de la victoria de Lula en Brasil

Una de las que celebró la victoria de Lula da Silva fue la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner:

Lo propio hizo el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, que lo calificó como «una noche histórica».

También festejaron los resultados Sergio Massa y Juan Grabois:

En un mensaje conjunto el PRO felicitó a Lula y enfatizó sobre los vínculos con Brasil:

El asesor presidencial de Javier Milei, Santiago Caputo, fue unos pocos integrantes del círculo duro del Gobierno que se expresó sobre lo sucedido en el balotaje.

Por el momento Milei evitó pronunciarse sobre la victoria del titular del Partido de los Trabajadores (PT), quien se impuso ayer por poco menos de cuatro millones de votos y asumirá en enero su cuarto mandato. Fuentes de Casa Rosada consignadas por Noticias Argentinas lo vincularon a que Flávio Bolsonaro desconoció el resultado electoral y anunció que solicitaría la anulación de los comicios.

El mensaje de algunos famosos argentinos por las elecciones en Brasil

También se expresaron sobre lo ocurrido ayer en Brasil algunos famosos argentinos. Entre ellos Flor de la V y Florencia Peña.

Triunfo de Lula en las elecciones de Brasil

El resultado significó una remontada electoral para Lula, que había terminado segundo en la primera vuelta del 4 de octubre, cuando Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los sufragios válidos, equivalentes a 56,1 millones de votos, contra el 45,16% y 53,8 millones del actual presidente, reportó Noticias Argentinas.

La jornada electoral de ayer estuvo atravesada por una decisión extraordinaria del Supremo Tribunal Federal (STF), que ordenó extender hasta las 19 el horario de votación, inicialmente previsto hasta las 17, después de que ambas campañas presentaron reclamos por dificultades en el traslado de los ciudadanos a los centros electorales.


Temas

Brasil

Elecciones en Brasil

El triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro tuvo repercusiones en el arco político. Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa y Juan Grabois fueron algunos de los que se expresaron sobre los comicios en Brasil.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén