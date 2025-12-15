YPF da un paso clave en su Plan 4×4: aprobó la venta del 50% de Profertil a Adecoagro

Como parte de su Plan 4×4, YPF aprobó la oferta vinculante presentada por Adecoagro para adquirir el 50% de su participación en Profertil, la empresa líder en la producción de urea granulada en la región. La decisión fue avalada por el Directorio en su reunión del jueves pasado.

La operación permitirá a YPF profundizar su enfoque en su negocio estratégico, especialmente en el desarrollo de Vaca Muerta, con el objetivo de consolidarse como una compañía shale de clase mundial. El cierre de la transacción queda sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes establecidas en el acuerdo de compraventa de acciones.

Profertil opera en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, donde cuenta con una planta de urea granulada integrada al polo petroquímico local y con acceso a infraestructura portuaria. Su producción está estrechamente vinculado al suministro de gas natural, un insumo clave para su proceso industrial. Con esta decisión, YPF reafirma su compromiso con la transformación de la compañía, la generación de valor para sus accionistas y el desarrollo energético del país.

Adecoagro fue fundada en 2002 y es uno de los principales grupos agroindustriales de la región. Tiene operaciones en Brasil, Argentina y Uruguay, y en 2024 produjo más de 3 millones de toneladas, con una facturación de u$s 1.476 millones. Sus principales fuentes de ingresos fueron el azúcar, el etanol, la leche y el arroz . Es propietaria de marcas como Las Tres Niñas, Molinos Ala, Apóstoles, 53, Monte Alegre y Angelita.

El Plan 4×4 constituye la hoja de ruta de esta transformación. A casi dos años de su implementación, YPF registra avances relevantes en cada uno de los pilares que lo componen.

En lo que respecta a la gestión activa del portafolio, segundo pilar del Plan 4×4, YPF concretó casi en su totalidad la salida de campos maduros convencionales y la venta de otros activos no estratégicos en Chile y Brasil. En paralelo, incorporó activos clave en Vaca Muerta mediante la adquisición de Sierra Chata a ExxonMobil y de Rincón de la Ceniza y La Escalonada a Total Argentina.