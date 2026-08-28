Excursiones por la Patagonia en La Trochita: cuáles son los recorridos en Chubut y qué días se puede viajar en 2026

La Trochita tiene programadas nuevas excursiones para los próximos meses de 2026, con dos recorridos turísticos disponibles en la provincia de Chubut. A bordo de sus históricas formaciones, el viaje permite atravesar la estepa patagónica entre paisajes cautivantes y estaciones que conservan parte de la historia ferroviaria de la región. Una experiencia que parece detenida en el tiempo.

Las propuestas parten desde Esquel y El Maitén y ofrecen dos recorridos diferentes: uno llega hasta Nahuel Pan y el otro hasta el desvío Bruno Thomae. Las días y horarios de salida varían según el punto de partida y el mes, de acuerdo al sitio oficial.

La Trochita desde Esquel a Nahuel Pan: todos los horarios y fechas disponibles

El recorrido Esquel-Nahuel Pan tiene todas sus salidas programadas a las 10. La propuesta cuenta con servicios durante septiembre, octubre y noviembre, además de algunas fechas de diciembre.

En septiembre, la formación saldrá todos los sábados (5, 12, 19 y 26) y a esas fechas se les suma una excursión especial prevista para el miércoles 16. En octubre, habrá servicios durante todas las semanas: el martes 6; los miércoles 14, 21 y 28; los jueves 1, 8 y 22; los viernes 16, 23 y 30, y los sábados 3 y 31.

Los paisajes cordilleranos a bordo de La Trochita en Chubut.

En noviembre, en tanto, habrá salidas todos los jueves, 5, 12, 19 y 26, y todos los sábados, 7, 14, 21 y 28, además del martes 10. En diciembre están previstos solamente los sábados 5, 12 y 19, antes del comienzo de las Fiestas.

El Maitén y Bruno Thomae: qué días funciona el segundo recorrido

La segunda alternativa de La Trochita parte desde El Maitén y tiene como destino el desvío Bruno Thomae. En este caso, todas las excursiones están previstas para las 11, con una disponibilidad más acotada.

Los viajes disponibles inician en octubre. En ese mes, las salidas comienzan a partir de la tercera semana: habrá servicios los lunes 12, 19 y 26; martes 13 y 27; miércoles 21 y 28; jueves 15 y 29; viernes 16, 23 y 30, y sábados 24 y 31.

El trayecto de La Trochita que parte desde El Maitén.

En noviembre, el calendario contempla solamente dos fechas: lunes 2 y miércoles 4. Para diciembre, por el momento, no figuran viajes disponibles para el tramo entre El Maitén y Bruno Thomae, de acuerdo con el cronograma informado.

Ninguno de los dos recorridos, Esquel a Nahuel Pan y El Maitén y Bruno Thomae, contempla servicios los domingos.

Cuánto cuesta viajar en La Trochita: tarifas según cada pasajero

En el recorrido Esquel-Nahuel Pan, las tarifas informadas para septiembre de 2026 son de $150.000 para turistas internacionales, $86.000 para residentes nacionales mayores y $69.000 para residentes provinciales mayores. Estudiantes universitarios nacionales y jubilados nacionales abonan $64.000.

Para los menores nacionales de seis a 12 años, el valor es de $61.000, mientras que los menores residentes provinciales pagan $52.000. Quienes acrediten residencia en Esquel o Trevelin tienen una tarifa de $41.000 y los menores de cinco años viajan sin cargo.

Los dos recorridos que realiza La Trochita en Chubut.

En El Maitén-Bruno Thomae, el valor informado para turistas internacionales es de $168.000. Los residentes nacionales mayores pagan $96.000 y los residentes provinciales mayores $77.000, mientras que jubilados nacionales y estudiantes universitarios nacionales abonan $71.000.

Para los menores de seis a 12 años, la tarifa es de $68.000 para residentes nacionales y $58.000 para residentes provinciales. Los pasajeros que acrediten residencia en El Maitén pagan $46.000 y los menores de cinco años viajan sin cargo. Las fechas y condiciones pueden consultarse en la página oficial de La Trochita.