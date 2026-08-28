Cómo hacer torta de manzana y almendras: receta fácil con queso crema que sorprende
Esta receta de torta húmeda de manzana y almendras combina fruta fresca, harina de frutos secos y claras batidas, logrando un postre rendidor y aromático para la merienda.
Lograr una miga que conserve humedad sin volverse pesada es el gran desafío de la pastelería casera, y la torta húmeda de manzana y almendras encuentra la solución incorporando queso crema y harina de frutos secos a la masa.
Al sumar el toque ácido de la manzana verde sobre una base perfumada con limón y canela, esta receta se consolida como una alternativa versátil y rendidora para renovar la mesa de la tarde.
Las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA) promueven incluir frutas y semillas o frutos secos en las preparaciones cotidianas, por su aporte de grasas insaturadas y micronutrientes, reemplazando la bollería ultraprocesada por opciones caseras de calidad.
Ingredientes para la torta húmeda de manzana y almendras
Para un molde redondo de 18 a 20 centímetros de diámetro, la fórmula combina harinas secas con elementos lácteos que sellan la humedad:
- Estructura y harinas: 150 g de harina de trigo común (0000), 90 g de harina de almendras y 1 cdta. de polvo para hornear.
- Emulsión y medio graso: 140 g de manteca pomada (a temperatura ambiente), 100 g de queso crema firme (o yogur griego natural sin endulzar) y 80 g de leche entera.
- Huevos y leudado mecánico: 3 huevos frescos (separando yemas de claras) y 1 pizca de sal.
- Fruta y aromas: 1 manzana verde grande cortada en láminas bien finas, 150 g de azúcar común, 1 cdta. de canela molida, 1 cda. de extracto de vainilla y la ralladura fina de 1 limón.
Paso a paso: cómo preparar y hornear la torta húmeda de manzana y almendras
- Cremado base: en un bol amplio, batir la manteca pomada con el azúcar durante un par de minutos hasta lograr una textura blanquecina. Incorporar el queso crema (o yogur griego), las tres yemas, la ralladura de limón, la vainilla y la canela. Mezclar bien y sumar la leche.
- Batido de claras a nieve: en un recipiente limpio y seco, batir las tres claras con una pizca de sal a punto nieve sostenido.
- Integración envolvente: sumar las claras batidas a la mezcla principal en dos tandas, alternando con la harina de trigo, la harina de almendras y el polvo para hornear previamente tamizados. Integrar con espátula de goma mediante movimientos suaves para no perder el volumen de aire.
- Disposición y cubierta frutal: enmantecar y enharinar un molde de 18 a 20 cm. Verter la preparación, alisar la superficie y acomodar las láminas finas de manzana verde en abanico o círculos concéntricos sobre la masa.
- Horneado y punto justo: llevar a horno precalentado a 180°C durante 45 a 50 minutos. La torta estará lista cuando la superficie luzca dorada, firme al tacto y al insertar un palillo en el centro salga limpio.
- Reposo y desmolde: dejar entibiar sobre rejilla durante 15 minutos antes de desmoldar para evitar que la miga húmeda se quiebre.
Cómo maridar y servir la torta húmeda de manzana y almendras
La untuosidad, que aportan la manteca y la harina de frutos secos, hace que la torta húmeda de manzana y almendras armonice tanto con bebidas calientes como con acompañamientos frescos:
- Mates amargos y suaves: la frescura de la yerba mate equilibra el perfil graso de la harina de almendras y resalta la acidez de la manzana verde.
- Café filtrado o Flat White: las notas tostadas del café complementan la canela y la vainilla de la masa.
- Té negro en hebras con cítricos: un té Earl Grey o una infusión con cáscaras de naranja potencia el aroma a limón de la preparación.
- Servicio tibio: acompañar la porción apenas templada con una bocha de helado de crema americana o una cucharada de yogur natural genera un contraste térmico ideal para la sobremesa.
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