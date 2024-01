El cine cuenta la vida de los músicos: Amy Winehouse, Michael Jackson, Bob Marley tendrán su biopic

Después del éxito de «Elvis», de la serie de Netflix sobre Luis Miguel, de las películas «Rocketman» y «Bohemian Rhapsody», la vida de los músicos han dado claras señales de que son atractivas y que tienen mucho para contar. Subidos a esa ola, el 2024 y 2025 se preparan para traer más a la pantalla grande y al streaming. En mayo llegará «Back to Black», la vida de Amy Winehouse (y ya se puede ver un pequeño adelanto), en 2025 será el turno de Michael Jackson y Universal ya adelantó que hará lo propio con la vida del líder de Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis.

Las primeras imágenes de «Back to Black», la película biográfica sobre la fallecida cantante británica Amy Winehouse, cuyo estreno está previsto para el próximo 10 de mayo, fueron dadas a conocer de manera oficial con el lanzamiento de un primer trailer de poco más de un minuto.

«No escribo canciones para ser famosa. Escribo canciones porque no sé qué haría si no lo hiciera», puede escucharse decir a la actriz Marisa Abela en la piel de la recordada cantante, en el anticipo del filme dirigido por Sam Taylor-Johnson, responsable de «Cincuenta sombras de Grey» y de «Nowhere Man», biopic de John Lennon, entre otras producciones.

Según puede verse en el compilado de imágenes, la película muestra los primeros pasos de la artista, su ascenso a la fama, los pormenores de la realización del fundamental disco «Back to Black» y su camino autodestructivo que la llevó a la muerte a la temprana edad de 27 años. Precisamente, el trailer está musicalizado con el tema que da nombre al famoso álbum y a la propia película, que cuenta con el apoyo de los responsable de su legado, de Universal Music Group y de Sony Music.

Amy Winehouse’s Biopic ‘Back to Black’ being filmed in London. Directed by Sam Taylor-Johnson the film stars Marisa Abela in the leading role of Amy Winehouse and Eddie Marsan as Mitch Winehouse. In this scene Amy smokes a cigarette as she walks with Mitch.

El elenco también presenta a Jack O`Connell en el rol de Blake Fielder-Civil, esposo de la estrella; Eddie Marsan, como su padre; Juliet Cowan, como su madre; y Lesley Manville, como su abuela.

«Back to Black» es la primera biopic basada en la figura fallecida en 2011 por intoxicación alcohólica aunque ya existen varios documentales exitosos en torno a su figura como el oscarizado «Amy» y «Reclaiming Amy», producido por la BBC.

Michael Jackson ¿qué versión se contará?

«Michael», la biopic de Michael Jackson dirigida por Antoine Fuqua, tendrá su estreno en abril de 2025, según informaron medios especializados estadounidenses. El filme que estará protagonizado por Jaafar Jackson, hijo de Jermaine Jackson y sobrino del «Rey del Pop», comenzará su producción el 22 de enero en manos de Graham King, responsable de filmes como «Rapsodia Bohemia».

El guión será de John Logan y, según trascendió de la descripción oficial, la cinta retratará «los triunfos, las tragedias, el lado humano y el genio creativo (…) del complicado hombre que se convirtió en un fenómeno mundial».

Las primeras noticias de la película se dieron en 2019 cuando se anunció que Logan y King volverían a trabajar juntos tras haberlo hecho en el filme de Martin Scorsese «‘El aviador». King obtuvo los derechos del patrimonio de Michael Jackson, con toda la música del 13 veces ganador al Grammy, para poder hacer la película y a principios de 2023 se anunció que el protagonista de la cinta sería Jaafar Jackson.

Los productores ya encontraron también al actor que lo interpretará en sus comienzos con los Jackson 5: se trata de Juliano Krue Valdi, un niño de 9 años que desde hace cinco lo imita.

«Esta oportunidad es realmente importante para mí porque Michael Jackson es el Rey del Pop y es muy especial en mi corazón. Llevo cinco años bailando sus canciones. Él me hace sentir realmente especial y me hace sentir bien conmigo mismo. Me encanta la energía de Michael Jackson”, dijo Valdi en un comunicado citado por Variety.

Aún se desconoce el tratamiento que se le dará a las múltiples acusaciones de abuso sexual a menores por las que el cantante fue señalado en sus últimos años de vida. Si bien en 2005 Jackson fue absuelto de cargos, en 2019, diez años después de su muerte, el documental «Leaving Neverland» reavivó las dudas.

En la prensa especializada temen que el hecho de que estén involucrados en el proyecto personas que tienen derechos sobre el patrimonio del cantante, puede influir en la narrativa.

En agosto de 2023, una Corte en California falló a favor de Wade Robson y James Safechuck, protagonistas de «Leaving Neverland» y presuntas víctimas, que apelaron el fallo anterior y que ahora podrán llevar su caso adelante en contra de los negocios que pertenecieron al cantante.

Jackson murió el 25 de junio de 2009 a los 50 años a causa de un paro cardiorrespiratorio por el que Conrad Murray, el médico del artista, fue condenado acusado de homicidio involuntario.

DEl libro a la pantalla, el líder de los Red Hot Chili Peppers

Los estudios Universal adquirieron los derechos de “Scar Tissue”, el libro de memorias del frontman de Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis, con la intención de adaptarlo al formato audiovisual.

Según informaron medios especializados estadounidenses, el propio Kiedis será uno de los productores, junto a Brian Grazer de Imagine Entertainment y Guy Oseary, mánager de la banda californiana.

El libro de memorias, que por entonces se convirtió rápidamente en un bestseller y se titulaba como el primer sencillo del álbum “Californication”, fue publicado en 2004 y fue escrito por Kiedis junto con Larry Sloman.

El estudio promete, de acuerdo con lo reportado por los portales de Hollywood, una adaptación del libro que será “un retrato sorprendentemente sincero de un artista, adicto y cabecilla”, y que contiene “una historia profundamente poco convencional de padre e hijo ambientada en la escena punk de Los Ángeles de los años 70 y 80 alimentada por sustancias”.

“Esta historia examina, sin juzgar, cómo todas sus experiencias dieron forma a la música que finalmente fue adoptada por millones”, añadieron.

Y también Bob Marley

La figura del legendario Bob Marley será encarnada por Kingsley Ben-Adir en «Bob Marley: la leyenda», que será dirigida por Reinaldo Marcus Green, con un guion de Zach Baylin, Frank E. Flowers y Terence Winter, bajo la producción de Ziggy Marley.

Este título, narrará las distintas etapas de la vida de Marley, desde sus inicios en Jamaica hasta su consolidación como estrella mundial. Además, Lashana Lynch dará vida a Rita Marley, esposa del ícono del reggae. La fecha de lanzamiento está fijada para el 12 de febrero de 2024 en Latinoamérica.