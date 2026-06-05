Llegaron las figus del mundial animal. ¡Vamos por la cuerta y por la primera!

A once días del mundial de fútbol, seguro ya tenés el álbum con las imágnes de los campeones del mundo y la copa que trajeron de Qatar. Ahora hay dos opciones: la clásica y otra distinta, digital. La Fundación Vida Silvestre anunció el lanzamiento de sus propias figuritas del Mundial 2026 y de su propia Selección Argentina integrada por ejemplares de las diferentes especies nativa del país, (algunas de ellas protegidas).

Si todavía en el paquete no te tocó la figu de Messi, del otro lado tal vez te puedas encontrar con el Yaguareté o el Cóndor Andino. Con esas dos también ¡ganaste Campeón! «Se trata de una colección para conocer, valorar y defender a los verdaderos campeones de nuestra biodiversidad», informaron desde la fundación.

La cosa viene así: si te copa esta propuesta tenés que asociarte a la fundación durante lo que dure el Mundial para Argentina y vas a recibir las figus virtuales a través de las redes sociales de la fundación y acceder a material educativo para conocer cada una de las especies, sus hábitos de vida y sobre su grado de peligro de extinción por factores varios. Y se podrá conocer de qué manera podemos colaborar a su conservación.

En la primera entrega, la ONG compartió las cartas del yaguareté, oso hormiguero, venado de las pampas, cóndor andino, yaguareté, escalandrún y ñandú. No solo son fotos sin también es información importante para la protección de estas especies.

Para conseguir las figuritas de la campaña ambiental de la Fundación Vida Silvestre,solo tenés que ingresar a los canales oficiales de la fundación. Pero si las querés en papel, la ONG te ofrece la posibilidad de asociarte a Vida Silvestre Argentina y te envía de regalo el pack físico con la colección de figuritas de la fauna nativa.

El álbum del mundial será para jugar, para guardar y recordar. Ahora llega la copa mundial de los animales, «los que juegan uno de los partidos más difíciles. El partido contra la extinción».

Al tratarse de una iniciativa digital y educativa, podés seguir las entregas de «figus», descargar materiales educativos relacionados y conocer consejos de conservación directamente desde el Instagram de Fundación Vida Silvestre o en su sección de recursos didácticos dentro de la Web Oficial de Vida Silvestre.