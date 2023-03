Entrevista con Mi Amigo Invencible, antes del show en el Festival Yo Como de Neuquén: «Nos gusta experimentar en la cocina»

“Coma, beba y regocíjese, será su última oportunidad”. La voz del Señor Roarke, el enigmático anfitrión de la Isla de la Fantasía interpretado por Ricardo Montalbán, esta vez invita a otro viaje de placer y misterio por otra isla, no menos tentadora que aquella de la tevé de fines de los ‘70: Isla de Oro, el noveno disco de Mi Amigo Invencible.



Por extraño que parezca, aquellas palabras del Señor Roarke funcionan también como una invitación al show que la banda mendocina ofrecerá el próximo domingo en el marco de un nuevo Yo Como, a orillas del río Limay. “Coma, beba y regocíjese”. Eso sí, no hay de qué preocuparse: no será la última oportunidad.

Los amigos invencibles, banda mendocina que fue parte de la primera avanzada del rock & pop cuyano, allá por comienzos de los 2000, y que abrió el camino para el inevitable boom definitivo protagonizado por los coterráneos Usted Señálemelo, Perras on the Beach y Luca Bocci, llega a Neuquén para cerrar la feria gastronómica que tendrá lugar en el balneario Sandra Canale de calle Gatica al fondo, el sábado 25 y domingo 26 de marzo próximos.

Mi Amigo Invencible – «La Araña» – Del disco Isla de Oro



Tras un verano tranquilo, luego de girar durante casi todo 2022 tocando Isla de Oro por diversos escenarios, Mi Amigo Invencible arrancará el año con un show en el Teatro Vorterix de Buenos Aires, el próximo jueves, e inmediatamente emprenderán viaje rumbo a Neuquén para el show del domingo, a las 21:30, en el Yo Como.

Grabado en apenas ocho semanas en los estudios Unísono -que fundara Gustavo Cerati en Vicente López- bajo la producción del maestro uruguayo Martín Buscaglia, Isla de Oro es, literalmente, un selecto álbum de ocho canciones -tenían 16 y pensaban en un disco doble- que transitan un pop más luminoso que sus anteriores trabajos, pero no menos bailables que aquellos.

Los Invencibles de hoy. Leonardo Gudiño, Arturo Martin y Lucila Pivetta, arriba; Mariano Di Césare, Nicolás Voloschin y Pablo di Nardo, abajo. (Foto: Giuoiana Mastrangelo/Prensa Mi Amigo Invencible)



Luego de la publicación de Dutsiland (2019), antecesor inmediato de Isla de Oro, y la partida de dos de sus miembros originales (Mariano Castro) y Juan Pablo Quatrini, la banda se reformuló con los ingresos de Pablo di Nardo en sintetizadores y Lucila Pivetta en bajo. Y con ellos, más los que seguían Mariano Di Césare (voz y guitarra), Nicolás Voloschin (voz y guitarra), Arturo Martín (batería) y Leonardo Gudiño (percusión), también reformularon su sonido, acaso ya no tan melancólico y (claro)scuro y sí más brillante, y, líricamente, (en un punto) menos dramático y más abierto al juego de frases más directo, aunque sin abandonar la metáfora.

Mi Amigo Invencible, Paul Higgs, Francisca y los Exploradores – «Manto Negro» – Del disco Isla de Oro



En un intercambio de preguntas y respuestas escritas con RÍO NEGRO, Mariano Di Césare, alma mater, guitarra, voz y autor de casi todas las letras, anticipó cómo será el show en Neuquén, contó cómo sienten hoy el ya no tan nuevo disco y revelan sus gustos gastronómicos y prácticas gourmet, antes de participar del Festival Yo Como del próximo fin de semana

P: ¿En qué momento de la temporada los encontraremos?

R: Nos encuentran arrancando la temporada de shows del 2023. Todo empieza el jueves 23 de marzo, unos días, con la presentación del disco en el Teatro Vorterix en la Ciudad de Buenos Aires, y de ahí se empieza a desplegar el mapa hacia todo el continente hasta fin de año..

P: ¿Cómo fue el verano para la banda?

R: Bastante tranquilo por suerte, descansando de la gira del año pasado que nos llevó a miles de kilómetros lejos de casa. Hicimos tiempo para juntar energías, y planear este año que recién está comenzando.

Mi Amigo Invencible ft Martin Buscaglia – «Olímpica» – Del disco Isla de Oro

P: ¿Qué tipo de show tienen pensando esta vez, al tratarse de uno en el marco de Yo Como, un evento gastronómico?

R: Con el disco nuevo, que tiene un color más pop y abierto, vamos a jugar con un repertorio para todo tipo de público, sobre todo para la gente que no nos conoce, creo que ahí está la clave para que todos podamos disfrutar del evento.

P: ¿Qué les parece la propuesta de dar un show como parte de un evento gastronómico en la Patagonia?

R: ¡Todo lo que tenga que ver con comida será muy bien recibido por parte de la banda! Cuando nos vamos de gira, lo que más nos interpela de cada ciudad es la oportunidad de reunirnos como grupo en una mesa.

P: ¿Con qué tipo de público imaginan que se encontrarán?

R: Distinto, eso seguro, más popular. Es muy especial para nosotros, es un desafío tocar para gente que no nos tiene en radar. ¡Esperemos que se apasionen tanto con la música como con la comida!

P: Ya pasaron unos cuantos meses desde su publicación, ¿cómo ven que le fue a Isla de Oro?

R: Para nosotros todo está siempre comenzando. La recepción disco por parte de la gente ha sido muy sorprendente y eso nos mantiene en un estado de constante entusiasmo, vital para un grupo tan grande con tantos años juntos. Isla de Oro vino para renovarnos como personas, como grupo, como músicos, y lo estamos disfrutando muchísimo, aun descubriendo detalles en las canciones que en el estado de grabación solo estaban latentes. Tocarlos en vivo para nosotros es una experiencia mágica realmente esperamos poder transmitir ese sentimiento en nuestros shows.

P: En varias entrevistas mencionaron que, en un principio, imaginaban este disco como uno doble, ¿qué fue de las canciones que quedaron afuera? ¿Quizás una segunda parte de Isla de Oro?

R: Se habló mucho entre nosotros sobre ese tema. Ya pasaron algunos meses y van quedando algunas de esas canciones en un cajón, y otras resisten y parecen ser el puntapié inicial de un nuevo grupo de canciones a grabar. Estamos esperando bajar de este subidón que, como dije recién, está empezando, para poder ponernos a trabajar en un disco nuevo, probablemente sea para el año que viene.

P: ¿Cómo seguirá el año para Mi Amigo Invencible?

R: Se vienen viajes por el país y el continente, y a mitad de año se cumplen 10 años de uno de nuestros discos más importantes, “La Nostalgia Soundsystem”, así que ya estamos pensando en esa celebración.

P: Por último, ¿cómo se llevan con la gastronomía?

R: Nos llevamos excelente. A la mayoría nos gusta experimentar en la cocina, por ejemplo, Nico (Voloschin, guitarra, teclado y voces) es especialista en recetas veganas, Pablo (di Nardo, teclado y voces) es un maestro del pan y las pizzas entre otras cosas, a Leo (Gudiño, percusión) le gusta experimentar con sabores de todo el mundo, y así… sí, nos encanta y le prestamos mucha atención a la alimentación. Somos muy atentos con eso, optamos por una alimentación saludable y consciente, cocinamos con materia prima dentro de lo posible orgánica o sin agrotóxicos y evitamos consumir procesados, sobre todo a favor de nuestros hijos. Preferencias culinarias: todo lo que esté hecho con amor.