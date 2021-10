Es de Roca la primera mujer del país en acceder a la jubilación anticipada

El 15 de octubre, Silvia Natalini salió de la oficina de Anses General Roca con una sonrisa de oreja a oreja. Con 55 años y desempleada tras ser despedida en 2017, pudo acceder al beneficio de jubilación anticipada por tener más de 30 años de aportes y cumplir con todos los requisitos.

Por una amiga, se enteró de este plan que le permitiría dejar de esperar los cinco años que le faltaban. Ella pidió turno en Anses pero lo que no sabía, es que se convertiría en la primera persona de toda la Argentina en formalizar el trámite, vigente por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno Nacional desde el 30 de septiembre.

“Cuando me enteré que era la primera del país me agarró una emoción terrible”, dijo la mujer, quien vive en las 290 Viviendas y hoy celebra junto a su esposo y sus dos hijas empezar a gozar de los beneficios de la jubilación anticipada, tras tres años de ganarse la vida con la venta de cosméticos.

A través de este beneficio, Silvia podrá contar desde ya con la obra social PAMI y percibirá el 80% del haber en base a sus aportes desde diciembre y hasta que cumpla los 60 años.

Toda una vida de trabajo y sacrificio empezó a pasar como una película en cámara rápida. Los lindos recuerdos -y los difíciles también- empezaron a brotar en su mente. De pronto tenía 16 años. Se vio a ella misma de adolescente como embaladora de primera en la Primera Cooperativa de Stefenelli en su debut laboral y unos años más tarde en una panadería familiar de calle Chulavista.

Foto: Juan Thomes

En el año 1987, a los 21 años, entró como cajera del supermercado conocido como “Casa Tía”, que quedaba en calle Tucumán casi Sarmiento, donde actualmente se emplaza una sucursal de otra cadena. “Empecé en Tía y terminé en Carrefour. Siempre llegue 15 minutos antes a trabajar. No faltaba nunca”, contó Silvia en una entrevista con RIO NEGRO.

“Empecé como cajera. Yo no quería le tenía miedo, pero gracias a dios nunca me faltó plata”, comentó. Después pasó a repositora, al sector de bodega, alimentación, limpieza y unos años después empezó a ascender: pasó a auxiliar de supervisora. Fue allí como empezaron a prepararse para abrir la nueva cadena en la calle 25 de mayo e Italia y se mudaron. Fue encargada de tarjeta de crédito y posteriormente la nombraron Supervisora.

Pero las vueltas de la vida, la llevaron a dar sus últimos pasos en esa empresa en el lugar donde empezó: en la caja, un lugar donde se sentía tranquila y contenida hablando con los clientes y conociendo a los miles de roquenses que hoy la saludan en la calle.

“Me cansé porque no tenía vida propia. Me llamaban por la noche para decirme a qué hora entraba al otro día. Trabajaba de 10 a 12 horas por día, me cortaban el franco cuando querían”, recordó y por eso le pidió al gerente salir del área de supervisores y volver a la caja; a lo cual accedieron. En aquel entonces, Silvia ya era madre de un pequeña niña.

No me importó el puesto, me importaba mi tranquilidad. Llegué a un punto en el que no daba más. Vivía más horas ahí adentro que en mi casa. Nunca podía ir a las fiestas familiares porque estaba trabajando” Silvia Natalini, la primera mujer en acceder a la jubilación anticipada

Años después, el cuidado de su madre tras una enfermedad sumado al trabajo, la llevó a padecer estrés y pidió una licencia médica. En 2017 la despidieron. Silvia entró dentro de un grupo de trabajadores que la firma empezó a desvincular, según su propio relato. Hoy asegura que se fue en buenos términos y que cuando entra al supermercado es como si entrara a su propia casa.

“La jubilación me llenó el alma, el no tener que esperar 5 años más. Uno vive el día a día. ¿Qué sabe uno que le puede pasar dentro de cinco años? ¿Cuánta gente no llegó nunca a cobrar su primera jubilación?”, se preguntó la mujer y recordó que en 2017 cuando la despidieron, para ella era imposible conseguir otro trabajo a esa edad.

Se mostró agradecida con los funcionarios de Anses, el gerente y las empleadas que la atendieron y lograron concluir el trámite en cuatro días. Ahora, su sueño es viajar.

Quince trámites en curso

El caso de Silvia es uno de los veinte que entraron a Anses Roca. Luciano Delgado Sempé, gerente UDAI General Roca, comentó a RIO NEGRO que durante el mes de octubre dieron 20 turnos para jubilaciones anticipadas, de los cuales 15 personas ya pudieron iniciar el trámite en la ciudad.

Confirmó que el trámite de Silvia Natalini fue iniciado el viernes 15 de octubre y el martes 19 fue entregado y liquidado. A partir de diciembre comenzará a percibir sus haberes.

¿Qué es la jubilación anticipada?

La Jubilación Anticipada consiste en garantizar el 80% del haber jubilatorio que le correspondería percibir a cada titular, hasta que alcance la edad establecida para jubilarse.

Esta medida de gobierno, firmada por el presidente Alberto Fernández en el DNU 674/2021, apunta a dar una respuesta a aquellos que perdieron un empleo y no llegaron a la edad jubilatoria, pero que por su edad ya no consiguen otro trabajo.

Para pedir la jubilación anticipada se necesita contar con 30 años de aportes establecidos por la ley previsional, tener cinco años o menos para alcanzar los límites de la edad jubilatoria y estar en situación de desempleo al 30 de junio de 2021.

En cuanto a edades, pueden requerir los hombres entre 60 a 64 años; y las mujeres que tengan 55 hasta 59. Al momento de llegar a la edad, estas personas comenzarán a percibir el 100% del haber de manera automática.