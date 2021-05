«Es preferible tener escuelas cerradas», la reflexión de una importante médica de Neuquén

Hay casi 60 pacientes que necesitan internación en Neuquén, pero no hay camas disponibles. (Yamil Regules)

La situación epidemiológica de Neuquén es alarmante, tal como lo comunicaron los responsables del sistema de salud ayer. Hoy el gobierno provincial analiza aplicar restricciones para frenar la segunda ola de contagios. Hasta ayer, era 57 los pacientes que esperaban poder acceder a una cama. Ese número no descendió y desde el hospital Castro Rendón advierten que de no aplicarse medidas hoy se podría superar en centenar. Piden frenar la circulación de personas.

Así lo señaló la directora asociada de Servicios Médicos del hospital Castro Rendón, Adelaida Goldman, en declaraciones al programa En Eso Estamos, de RN RADIO (89.3).

"Los números van en aumento, no hubo ningún tipo de disminución en la demanda", advirtió y subrayó: "ayer eran 57, si no hacemos algo en tiempo y forman van a llegar al centenar". Al respecto explicó que el estrés en el sistema de Salud no sólo responde al aumento de casos de Covid sino a la circulación misma: accidentes de tránsito, accidentes deportivos, pacientes con infartos o ACV.

En el mismo sentido, aclaró que esos pacientes "no es que se dejan de atender y están muriendo en la casa, están muriendo siendo atendidos pero sin el recurso necesario como para poder darles la tecnología que le va a poder dar el aumento de las posibilidades de vida".

El gobierno analiza restricciones, pero la médica fue tajante: "es necesario tomar medidas excepcionales ante una situación sanitaria excepcional". Pidió que se escuche a los médicos "para que puedan hacer lo que debemos hacer, independientemente del impacto que generan medidas políticas que no son agradables y aceptadas por todos".

Asimismo extendió el pedido a la sociedad: "no alcanza con que el gobierno haga una disposición o una ley necesitamos que la gente sepa la realidad, entienda y acompañe".

"En este momento, en esta ola, es preferible tener escuelas cerradas y frenar la ola de contagio hasta que la situación epidemiológica mejore y se pueda reabrir esta necesidad", acotó al respecto y recalcó que también es necesario que se cierren todo tipo de actividades sociales. "Necesitamos que la gente deje de moverse".

Respecto a la capacidad del hospital indicó que hasta ayer contaban con 20 camas de terapia intensiva y que "se agregaron un par mas pero sujetas a la cantidad de intensivistas". El número preciso de intensivistas que están atendiendo en el hospital más grande de la región evitó darlo, pero señaló que son 10 los terapistas que están de licencia, y que por guardia se requieren entre dos y tres de esos profesionales que son apoyados por médicos residentes.

También contó que hay ocasiones que el hospital regional en ocasiones recibe asistencia de terapistas de otras instituciones de Salud. "El resto son algunos intensivistas que vienen de lugares a cubrir pero la realidad es que el sistema público y privado está saturado y nosotros sacamos un intesivista de una clínica para traerlo al Castro Rendón de alguna manera también vamos a disminur la oferta de la terapia intensiva".

En cuanto a la escases de recurso humano que limita la ampliación de camas de terapia, Goldman llamó a "quienes están cubriendo algún cargo de gestión que vengan y se solidaricen y no atrás de un escritorio hablen de la saturación del sistema, sino que pongan su cuerpo, su tiempo, su falta de sueño y su falta de ingesta de alimentos como el resto de los trabajadores que no sólo hacemos gestión sino que además atendemos pacientes".

