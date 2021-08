Escuelas de El Chañar denuncian que siguen sin medidor de gas

Tres de las cuatro escuelas primarias de San Patricio del Chañar siguen sin poder dictar clases presenciales. Es que se les ha retirado el medidor de gas tras detectarse pérdidas. Denuncian que no tienen respuesta del Consejo Provincial de Educación (CPE) y reclaman poder volver a las clases presenciales. Hace algunas semanas, realizaron una marcha en la localidad, pero hoy trasladaron su reclamo a las puertas del CPE, en Neuquén capital.

Primero, en la escuela 342 se denunció la explosión de una caldera. Tras una revisión, desde el gobierno provincial aseguraron que había sido una falla mecánica por basura que había ingresado al sistema. Sin embargo, desde la comunidad educativa denuncian que a más de tres semanas del hecho, la escuela sigue sin medidor de gas.

También, la escuela 191 denunció una pérdida de gas, y Camuzzi procedió a retirar el medidor e inhabilitar el establecimiento. En este caso, denuncian que tampoco llegaron las soluciones.

Esas situaciones sumadas a la falta de terminación y refacción de otros edificios educativos de la localidad es lo que llevó a las comunidades educativas a manifestarse hoy en las puertas del CPE.

"No hemos tenido respuesta, todos los establecimientos escolares han enviado los reclamos por vía administrativa como corresponde y al día de la fecha no hemos tenido ningún tipo de respuesta", recalcaron allí.

Además detallaron que los problemas son de larga data pero que "se han agudizado en el último tiempo".

"Una sola escuela primaria, que es la 364 que no tiene edificio, está funcionando de manera presencial, pero el resto, las tres escuelas primaria restantes, les han retirado el medidor por pérdidas de gas en el establecimiento", puntualizó una de las manifestantes sobre la situación de los colegios primarios en El Chañar.

Y agregó que, tras el receso invernal, en "algunas escuelas se había regresado a la presencialidad" pero que "al surgir todos estos problemas, que fueron detectados por los docentes, se dio intervención a Camuzzi y procedieron a retirar el medidor de gas, por lo tanto hoy las escuelas están cerradas y están inhabilitadas".

"Estamos exigiendo la presencialidad", reclamó una de las directoras de los establecimientos. Y subrayó que la virtualidad fue una medida de emergencia por la pandemia y que no debe ser utilizada para "tapar que el gobierno no está realizando los trabajos en tiempo y forma y que no ha hecho el mantenimiento en las escuelas como lo debió hacer". También señaló, que la localidad y las familias tienen muchos problemas de conectividad que alejan a cada vez más niños del sistema educativo.

También, en la protesta reclamaron por la finalización del edificio del jardín de infantes 67 y por las diversas problemáticas de mantenimiento e infraestructura que hay en el CPEM de la localidad, entre ellas la falta de baños suficientes para la creciente matrícula de la escuela secundaria.