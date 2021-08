Se suman tres nuevos casos vinculados a problemas de gas en los establecimientos educativos de Neuquén

Tras la explosión de la escuela de Aguada San Roque, donde murieron Nicolás Francés, Mariano Spinedi y la docente Mónica Jara, se dieron a conocer una serie problemas con el servicio de gas en los establecimientos educativos de toda la provincia. En los últimos días se registraron tres hechos que se dieron en el transcurso de los últimos días: una explosión de una caldera en el C.E.F 5 de Chos Malal, una fuga de gas en una escuela de Mariano Moreno y el corte de servicio en otro establecimiento de San Patricio del Chañar.

Explosión de la caldera en un natatorio de Chos Malal

La explosión de una caldera del natatorio del C.E.F 5 de Chos Malal obligó a evacuar a los alumnos del establecimiento situado en el barrio Cordillera del Viento.

El director, Cristian Pfoh explicó a Radio Nacional que estaban realizando una observación porque no iniciaba su funcionamiento una de las calderas. La explosión fue ocasionada por la acumulación de gas en una cámara de combustión. "Tuvimos que evacuar a los alumnos por la parte superior del natatorio porque no sabíamos que había sucedido en ese momento", expresó Pfoh. El personal que estaba cerca del donde se produjo el estallido no fue afectado.

El estruendo fue percibido en varios sectores de nuestra localidad y el aparato que servía para calefaccionar la pileta, ya no sirve más.

El director aseguró que el gobernador Omar Gutiérrez, la Ministra de Educación, Cristina Storioni y el intendente Hugo Gutiérrez acordaron que en 4 o 5 días se repondrá una caldera nueva. "Espero que no se relajen y se pueda concretar", expresó Pfoh.

Foto: Aten Chos Malal

Pérdida de gas en Mariano Moreno

Dos auxiliares de servicio debieron ser trasladados al hospital de Mariano Moreno y permanecer con oxígeno durante por consecuencia de una pérdida de gas en la escuela 135.

La fuga de gas se dio en el sector de la cocina, las dos personas afectadas llegaron al centro de salud con náuseas y dolor de cabeza. Luego del tratamiento con oxígeno recuperaron un buen estado de salud y regresaron a sus casas.

La seccional de ATEN Zapala informó que el personal de Camuzzi detectó una pérdida de gas y retiró el medidor del establecimiento educativo.

Escuela de El Chañar sin medidor

“No es normal que haya olor a gas en una escuela”, explica una persona que detalla los inconvenientes en un video realizado en la escuela 191 de San Patricio del Chañar.

Camuzzi detectó una pérdida en ese establecimiento y retiró el medidor hace más de dos semanas.

La seccional de ATEN de El Chañar expresó que la comunidad de esta escuela “estuvo en peligro durante todas las semanas de presencialidad porque no se habían hecho las pruebas e inspecciones necesarias que permitieran saber el real estado del edificio escolar”.

En un depósito de la escuela, detectaron una conexión que no había sido inhabilitada cuando instalaron la red de gas natural. “si esa llave se abre sigue saliendo gas”. También detallaron que hay llaves de paso y calefactores que no cumplen con las reglamentaciones vigentes.

Según el relevamiento de ATEN, casi el 42% de las escuelas de Neuquén que requiere mantenimiento, necesitan con urgencia la reparación de los calefactores y revisión de las redes de gas. El director de Infraestructura Pública de Neuquén, Emanuel Accatino admitió que son entre 80 y 90 las escuelas que tienen problemas.