La agenda de espectáculos de este fin de semana en el Alto Valle

«Los Miserables»

Cine Teatro Español

«Los Miserables”, el célebre musical basado en la novela homónima del francés Víctor Hugo, cuenta con una ambiciosa versión local de la mano del director Ariel Muñoz, quien, junto a unos treinta alumnos de EnEscena, el espacio de formación artística que creó y dirige en Plottier, se presentan este sábado, a las 21, en el Cine Teatro Español. Entradas: $800 anticipada en venta en la boletería del teatro y $900 en puerta.

Teatro y música

Ámbito Histrión

Micro Teatro

Este viernes, a las 22, se estrena Micro Teatro. Una propuesta de salida nocturna diferente y disruptiva que fusiona el teatro con la gastronomía. La cita consiste en disfrutar de obras de 15 minutos, para un público de 15 personas, representadas en salas de 15 metros cuadrados. Las cinco obras que comienzan este ciclo son:

“Cosas en común”

Actúan: Roxana Bravo, Estefanía Martínez y Juan Fontana

Dirección: Verónica Fallik y Ana Velaz

Sinopsis: Cuando una propuesta destruye todo lo pensado. ¿Podrá el amor sobrevivir a tanto?

“Pacto de función” de Martín Pedersen

Actúan: Carolina Sancho, Raúl Braga, Ana Velaz y Nahuel Hernández

Dirección: Maximiliano de la Parra y Facundo Selva

Sinopsis: Aún luego de una vida de trabajo, el descanso final no siempre está asegurado

“Estábamos enamorados” de Cecilia Meijide

Actúan: Mercedes Pederiva, Alejandra Kasjan, Ariel Azcurra y Pablo Di Lorenzo

Dirección: Pablo Todero

Sinopsis: Todas las parejas ocultan algo. El problema no es lo que se oculta, el problema es lo que sale a la luz. A veces es preferible una me tira que te haga feliz.

“Los reyes de la burocracia” de Martín Pedersen

Actúan: Martín Pedersen, Facundo Selva, Pablo Cosa, Pablo Frizan y Maximiliano de la Parra

Dirección: Pablo Todero

Sinopsis: La verdad detrás de la fantasía, hasta los reyes magos pueden tener desacuerdos y enemigos. Una historia que no oculta nada.

“El juego del indio” de Carolina Laursen

Actúan: Irma Tomaszcik, Carlos Barro y Pablo Cazayous

Dirección: Diego Arangue y Leandro Elosú

Sinopsis: Pablo y Laura participan de un concurso bastante peculiar. Cuando un acontecimiento del pasado irrumpe inesperadamente y pone en peligro todos sus planes. ¿Podrán seguir adelante?

GRAN CIERRE A CARGO DE DJ ADAMA

Producción técnica general: Crash Teatro

RESERVAS: 299 4530771

“El trencito de la alegría”

Teatro

Este sábado, a las 21:30, sube a escena “El trencito de la alegría”, la comedia de la Compañía Crash Teatro.

Actúan: Pablo Cosa, Martín Pedersen, Pablo Di Lorenzo, Facundo Selva.

Dirección: Pablo Todero.

RESERVAS: 299 4530771

“Criaturas”

Café Concert

Este sábado, a las 23, Crash Teatro presenta “Criaturas”. Noches de monólogos en el Patio del Bar del Teatro. ¡Un espectáculo de humor desopilante para no parar de reírse!

Reservas al 0299-154530771

Entrada general $500,00

Ciclo “Tríada”

Arte en movimiento

Este domingo, a las 20, tendrá lugar este ciclo de tres obras.

“Esto no es llorar”

Obra de danza

Nombre del grupo: Krukrai

Autor: creación grupal

Intérpretes: Candela Bosch, Maureen Betancur, Serena Stanga, Fernando Zuber, Facundo Firmapaz y Ana Clara Bravo

“El tiempo de las cosas”

Creación y Producción Colectiva: Magali Gutiérrez, Ayelén Zaretti, Belén Zelada.

Teatro Ámbito Histrión

Chubut 240, Neuquén

El Arrimadero

Grata

Canciones e historias

Este viernes, a las 21, se presenta Grata con “Es tiempo de encontrarnos”, su espectáculo de canciones e historias para gente adulta.

Reservas de entradas al 2995 18-8503.

Noche de Lobos Vol. 2

Este sábado, desde las 22, Noche de Lobos Vol. 2: las bandas regionales Manada, Dorsal y Cludde, se presentan en la segunda edición de Noche de Lobos, después de 8 años. Una noche a puro rock alternativo.

Entradas al 2995 18-8503.

Los Tinguiritas

Este domingo, el grupo de música infantil “Los Tinguiritas” llegan a Neuquén con dos espectáculos: “La Zapatanga”, a las 18; y con “Cuentos de Papel” las 20. Además, ofrecerán el taller “Entre tanto Canto” que será dictado el mismo domingo a las 9:30. Valor de inscripción: $1000, estudiantes $900. Inscripción: 2995 18-8503.

Los Tinguiritas realizan desde hace 20 años espectáculos escénico-musicales y talleres para toda la familia.

El Arrimadero Teatro

Misiones 234, Neuquén

Te.Ne.As.

La Soñadora Despierta

Murga

Este viernes, a las 21, “Los caminos, caprichos del viento”, tercer espectáculo de murga estilo uruguayo. Murga invitada: Canta la Barda Bono contribución: $750 anticipada y $900 en puerta.

Sibilinas

Ciclo de unipersonales

Trabajos con dramaturgias locales, escritos por las mismas actrices que las interpretan. Este sábado, desde las 21.

“Obtura repulgue”

Escrita y actuada por: Alejandra Sponda

“íngrima Pomarola”

Escrita y actuada por: Amalia Arias

Bono contribución: $750 anticipada y $900 en puerta.

Reservas y anticipadas: +54 299 5528 165.

“Las que quieren ver el Alba”

Teatro

Este domingo, a las 21, sube a escena esta adaptación clown del clásico de Federico García Lorca, “La casa de Bernarda Alba”. Bono contribución: $750 anticipada y $900 en puerta.

Reservas y anticipadas: 2995517423.

TeNeAs

Leguizamón 1701, Neuquén

Teatro de la Estación

“Carretera bandida”

Teatro

Este viernes, a las 21, sube a escena “Carretera bandida”, de la Compañía Cebras Teatro, en el marco del Selectivo del Teatro Rionegrino. Dramaturgia y actuación: Magui Aguirre. Dirección: Sebastián Fanello.

Entrada al sobre. Reservas 2984598534 – 2984662688.

Pianistas Federales

Música

Este domingo, a las 21, se presentan Pianistas Federales, música argentina hecha por mujeres. Se trata de un proyecto colectivo formado por Silvia Teijeira (Entre Ríos), Fernanda Sandoval ( Neuquén) y Débora Barbuto (Buenos Aires), donde se construye un espacio de difusión para la música argentina desde el piano y la mirada de género. El proyecto nace, por la coincidencia en el piano solista como instrumento de expresión artística de cada integrante, la afinidad en el repertorio ejecutado y modalidad de elaboración de las versiones.

Entradas: $600. Para reservas dirigirse al link o al 2984662688.

Teatro de la Estación

9 de Julio 929, Roca

Deriva Teatro

“Terca”

Teatro performático

Este viernes, a las 21:30, el elenco de Aguilamora Escénica presenta el estreno de la performance escénica “Terca”, con las actuaciones de Verónica Cardoso y Soledad Vargas dirigidas por Verónica Martínez Durán.

Entradas: $800. Para reservas comunicarse al 2995 127497.

Deriva Teatro

Sarmiento 809, Neuquén

Complejo Cultural Cipolletti

Músicas Federales en Escena

Este viernes a las 21 se presentan las pianistas Fernanda Sandoval, Silvia Teijeira y Débora Barbuto. La agrupación neuquina Clavelinas y la compositora y pianista argentina Roma Aguirre serán sus invitadas.

Clavelinas está integrado por: Gabriela Centeno, voz; Stefany Kuschel, voz; Florencia Ferenza, flauta traversa; Fernanda Sandoval, piano.

Entradas: $500. Boletería online en https://ccc.cipolletti.gob.ar/

Orquesta Ocasional de Rock Sinfónico

La Orquesta Ocasional de Rock Sinfónico (OORS), dirigido por Anderson Perea da Silva, es un proyecto autogestivo e independiente compuesto por 70 miembros de los cuales 50 son músicos ੈ✩‧₊˚

Este domingo, a las 20, presenta “Mujerock”: un homenaje a la mujer en el rock, con un repertorio compuesto de versiones propias en clave de rock sinfónico de canciones representativas del rock nacional e internacional compuestas por mujeres o de bandas lideradas por mujeres, como Fabiana Cantilo, Eruca Sativa, Janis Joplin, Heart y Alanis Morissette.

Entradas: $800. Boletería online https://ccc.cipolletti.gob.ar/

Fundación Cultural Patagonia

“Hermana Luna”

En Roca

“Hermana luna”, el nuevo espectáculo de Popular FCP, se presenta este viernes, a las 21 h, en el Anfiteatro al aire libre de FCP (San Luis 2085, Roca).

“Solo rock”

En Roca

FCP presenta el nuevo espectáculo de Rock FCP, “Sólo rock”, este sábado a las 21h en el escenario del Anfiteatro al aire libre ubicado en San Luis 2085 de Roca.

La entrada general posee un valor de $400 (2×1 con Club Río Negro). La misma se puede adquirir en la Secretaría de FCP (Rivadavia 2263) y el día del show a partir de las 20 en puerta. Además, es posible obtener las entradas mediante WhatsApp al 298 486 6666.

“Cuerdas y Arpa”

En Bariloche

FCP presenta al Cuarteto de Cuerdas FCP y a la arpista Mara Diniello en Bariloche. En el marco de la XXVIII edición de la Semana Musical del Llao Llao, los artistas actuarán este viernes a las 20 en la Sala Bustillo del Hotel Llao Llao.

El programa comprende “Mágica y misteriosa” de Claudia Montero, “Danzas sagradas y profanas” de Claude Debussy y “Cuarteto N°6 Op. 80 en Fa Menor” de Felix Mendelssohn.

El Cuarteto de Cuerdas FCP se conformó a mediados de 1998, demostrando su calidad interpretativa con actuaciones en reconocidos ciclos en nuestro país y el exterior. Los integrantes son Elvira Faseeva, violín; Vitali Bujiashvili, violín; Juan Bautista Costanza, violonchelo; y Gela Gelashvili, viola. Junto a ellos actuará la solista Mara Diniello en arpa.

Música

Filarmónica de Río Negro

En Regina y Cipolletti

Con la dirección de su director artístico y musical, Martín Fraile Milstein, la formación que representa a la provincia da comienzo a su Temporada 2022 con dos conciertos: este viernes en el Teatro Círculo Italiano de Villa Regina y este sábado en el Complejo Cultural Cipolletti, ambas presentaciones a las 21 horas.

“Ópera a la carta” es la propuesta lírica que la orquesta presentará junto a los cantantes internacionales Laura Pisani (soprano) y Gustavo López Manzitti (tenor) con puesta en escena de Boris Laures. Famosas oberturas, intermezzos y arias de ópera de Puccini, Massenet, Wagner y Mascagni, se interpretarán nuevamente en teatros rionegrinos y se realizarán los estrenos patagónicos de dos arias del compositor brasileño Joao Ripper ”Piedade, Senhor” y ”É preciso morrer” y aría de amor de la ópera Lin-Calel del compositor argentino Arnaldo D’Esposito.

Las entradas para la función en Villa Regina son libre y gratuita (se recomienda llegar 15 minutos antes) en tanto que para la función en Cipolletti las entradas gratuitas se reservan en la ticketera online en www.cipolletti.gob.ar o por boletería de miércoles a domingo de 16.30 a 21.30.

The Never Eaters

Rock británico

Este viernes, a las 22, en Walsh Café Bar (Rivadavia 325, Cinco Saltos); y el sábado,, a las 22, en Estación 31 (Ruta 65, entrada “La Criollita, Fernández Oro). The Never Eaters son Diego “Countryman” Contreras, en bajo; Isaac “Yiddish” Nun, en batería; y Simon “Peter” Molina, en guitarra.