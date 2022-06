«Paso el Reparo» vuelve a escena este domingo en Roca

Con delicadeza, inocencia y una gran cuota de coraje, el grupo Mingas sigue en escena presentando la obra «Paso el Reparo» para continuar con el trabajo de visibilizar un sector social que tiene escasa visibilidad en la esfera artística: el humilde. De la mano de la reconocida actriz, cantora y narradora popular Luisa Calcumil darán sus próximos espectáculos este domingo y el próximo, a las 19, en la sala Felisa Camú (Chula Vista 1973, Fiske Menuco). El valor de la entrada es de $800, con reservas al al 2984 – 921821.

Calcumil asegura que fue una bendición tener la posibilidad de dirigir una obra que la representa, que desde sus entrañas siente como propia. Y a esa situación se suma la de poder dirigir a tres actrices a quienes admira profundamente, que son quienes conforman el grupo Mingas: Mariana Calcumil, Silvina Muñeco y Lilén Quintín. “La historia me dio la posibilidad de hablar de lo campesino, de la situación de la gente humilde. Yo no hablo de lo marginal porque no me identifico de esa manera porque yo también pertenezco al sector humilde y trabajador y me parecía que necesitábamos una dramaturgia, una poética, que nos permitiera jugar con la inocencia y con coraje. Son tres personajes con la realidad de cada una, con sus fantasías, sus sueños y sus tragedias”, aseguró la directora de la obra, Luisa Calcumil.

El espectáculo ronda en la historia y aconteceres de tres personajes: Deudamia, Chelinda y Cuazináa. La primera es una mujer mayor que es sanadora, yerbatera, partera, cura el empacho, el mal de ojo. Una especie de curandera. Mientras que Chelinda y Cuazináa son más jóvenes. El personaje de Chelinda representa a una criancera y Cuazináa a una mujer del norte, que ha sufrido diversas desventuras y que esas mismas son las que la trajeron al sur. Una de las actrices del elenco, Lilén Quintín, habló con Río Negro y al referirse a la trama de obra contó que: “Chelinda y Cuazináa conviven en ese lugar y se encuentran con Deudamia. Y ahí comienzan a tener una convivencia más afín. Todo transcurre en un día. Y comienzan a verse sus diferencias: Deudamia es una mujer mayor (de unos 70 años), Chelinda es más joven y Cuazináa también. Cada una trae su pasado y su pertenencia a distintos sectores”.

Otra de las integrantes del grupo Mingas y protagonista del espectáculo, Silvina Muñeco, habló sobre el acontecer en escena. La actriz señaló que: “La situación de la obra transcurre en las afueras del pueblo, en lo que fuera una estancia, y actualmente en lo que queda unas chapas, unos tirantes sujetos para que no se los lleve el viento. En donde conviven estos tres personajes, que se llaman Cuazináa, Deudamia y Chelinda. Estas tres mujeres, sin ningún parentesco entre ellas, se encuentran en esta situación que un poco las pone la vida. Viven ese encuentro en ´Paso el Reparo´”.

Público encantado

Hace poco más de un año que estrenaron la obra y desde entonces no han parado de recibir elogios por parte del público. Las actrices y su directora se lo adjudican a que muchas personas se ven reflejadas en la historia y en que pocas veces se habla en el teatro de la vida humilde. Un tema que quisieron poner en escena para visibilizar cómo viven las personas de ese sector. “Hemos tenido por parte de la gente una recepción muy grande. Se han reconocido más que nada, reconocido en historias propias, en historias que les contaron sus abuelos, sus familiares. Han podido ver en parte de la obra reflejada parte de su vida. De poder ver parte de su vida en la escena”, precisó Mariana Calcumil.

Una temática a la que apostaron y que sienten que día a día están logrando en ponerla en la agenda artística de la zona. Las integrantes de grupo Minga aseguran que este proyecto va creciendo y esperan seguir teniendo el apoyo de su público que desde hace más de un año lo hace. “Este proyecto nació de tres actrices entusiastas y de muy buena creatividad. Son muy buenas actrices, vienen del teatro independiente y bueno, a ellas se les ocurrió. Yo iba a ver sus espectáculos, pero nunca pensé que me iban a convocar para hacer la dirección, que es un privilegio muy grande. Es como un premio para mí, concluyó Luisa Calcumil.

El elenco está formado por las actrices Mariana Calcumil, Silvina Muñeco y Lilén Quintín; la dramaturgía, dirección y puesta en escena estuvo a cargo de Luisa Calcumil, la música original es de Matías García, la escenografía tejida fue realizada por Rosita Zeballos, la puesta de luces es de Luisa Calcumil y Omar García, el diseño gráfico de Juan Rolón y la fotografía de Laura Vásquez.