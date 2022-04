No te pierdas este fin de semana

Relics

Homenaje patagónico a Pink Floyd

Luego de casi cinco años, vuelve a presentarse Relics, tributo realizado a Pink Floyd por músicos de la Patagonia argentina. Llega este homenaje a la banda de rock mas grande de todos los tiempos, en un espectáculo imperdible en MOOD Live Neuquen (Ministro González 40), este viernes, a las 21. Entradas disponibles en www.moodlive.com.ar o en boletería.

La Estafa Dub

En Centro Cultural Desafíos

Este sábado, a las 21:30, en el Centro Cultural Desafíos (Brentana 46, Neuquén), La Estafa Dub propone una recorrida por toda su discografía y adelantará algunas canciones de su próximo trabajo discográfico, que está en proceso de edición. Las entradas, a $1000, se consiguen en el teatro, de 18 a 21;por mensaje al Instagram de la banda;por Mercado Pago o débito o al cel. 2994124631.

«Rotos de amor»

Teatro de gira

La obra “Rotos de Amor” cierra este fin de semana su gira por la región con puestas en escena, en Cipolletti, este viernes a las 21:30 en el Complejo Cultural; en Roca el sábado, a las 23, en Casa de la Cultura; y en Neuquén domingo, a las 20, en Casino Magic. con entradas en venta en Flipper (Avda. Argentina y Alberdi), boletería del casino (Teodoro Planas 4005) o por sistema a traves de www.entradauno.com.

Para todas las funciones el valor de las entradas es de $2000.

El elenco de “Rotos de amor” está integrado por Antonio Grimau, Osvaldo Laport, Victor Laplace y Roly Serrano.

Teatros

Ámbito Histrión

“Varonera”

Teatro

Este viernes, a las 21:30; y el domingo, a las 21, se presenta esta obra platense seleccionada para participar de la Fiesta Regional de Teatro Independiente – Región Capital 2022- CPTI- Consejo Provincial de Teatro Independiente. Con la actuación de Rocío Passarelli bajo dirección de Antonio Célico y con dramaturgia de la propia Rocío Passarelli.

Entrada general: $700.

“¿Y usted quién es?”

Teatro

Este sábado, a las 21:30, se presenta “Y usted quién es?”, de la compañía neuquina Crash Teatro. Una obra que indaga sobre quienes somos, ¿por qué decimos lo que decimos? Con un humor absurdo y creando momentos que se van recortando y montando, uno sobre otro, sin una única historia lineal que las atraviese. Un texto exquisito que te mantiene atrapado en todo momento.

Actúan Verónica Fallik, Ariel Azcurra, María Eugenia Allub y Juan Fontana con dirección de Pablo Todero.

Entradas al 299 4530771.

Ámbito Histrión

Chubut 240, Neuquén

El Arrimadero

Alto Valle Metal Fest

Este viernes, a las 22, vuelve el Alto Valle Metal Fest con toda la fiesta del under regional. Desde Neuquén, se presentará la banda “Cludde”, desde Roca llega “Carne de Rey”, y festejando sus 10 años, subirá a escena la banda valletana “Aversus”.

Por reservas de entradas: 2995 74-4917.

Dúo Lasquera-Toscani

Folclore latinoamericano

Este sábado, a las 22, llega el dúo Lasquera-Toscani con lo mejor de la canción folclórica latinoamericana, en un recital denominado “Cara a Cara”.

Grata

Canciones e historias

Este domingo, a las 17:30, se presenta Grata con “Es tiempo de encontrarnos”, su espectáculo de canciones e historias para gente adulta.

Reservas de entradas al 2995 18-8503.

El Arrimadero Teatro

Misiones 234, Neuquén

Deriva Teatro

“Próximos”

Estreno teatral

Verónica Cardoso y Juan Pablo Ríos protagonizan «Próximos».



Este sábado, a las 21:30, el elenco Aguilamora estrena “Próximos”, de Verónica Martínez Durán.

Una propuesta que desarrolla el vínculo oscuro que se mantiene entre vecinos contiguos. Una proximidad envenenada por la comparación, la enfermedad, la envidia, el desamor y la desesperación de una vida miserable que los obliga a devorarse para sobrevivir.

Actúan Verónica Cardoso y Juan Pablo Ríos. Dirección general a cargo de Verónica Martínez Durán con el asesoramiento de dramaturgia en escena de Alberto Moreno.

La obra podrá verse los sábados de abril a las 21:30.

Deriva Teatro

Sarmiento 841, Neuquén

Te.Ne.As.

“Siete Perros”

Serie de unipersonales



TransHumans Theatre presenta la apertura de proceso del Unipersonal “Siete perros”, este sábado a las 21.

Siete universos poéticos, interpretados por una sola actriz bajo la mirada de siete directores distintes.

Sofy Ávila actúa bajo la dirección de Alejandra Sponda (Perro 1), Cata Fanello (Perro2), Marina Gala Di Giovanni (Perro 3), Agus Downes (Perro 4), Ayelén Painevilu (Perro 5), Mariano Newen Pera (Perro 6) y Amalia Arias (Perro 7). Escenografía y dramaturgia: Sofy Ávila. Dirección general: Agus Downes.

Bono contribución: $900.

“Las que quieren ver el Alba”

Teatro

Este domingo, a las 21, Les Bernardes presenta “Las que quieren ver el Alba”, adaptación clown de la obra “La Casa de Bernarda Alba”, de Federico GarcíaLorca.

Bono contribución: $750 anticipada y $900 en puerta. Reservas y anticipadas: 2995517423.

TeNeAs

Leguizamón 1701, Neuquén.

Música

Miguel Mateos

Gira 40 años



Tras agotar con una semana de anticipación el concierto de este viernes, Miguel Mateos agregó una función más, el sábado a las 21 en el Casino Magic (Planas 4005, de Neuquén). Últimas entradas disponibles en venta en Flipper (Av. Argentina 179), boleterías del casino y vía web a través de Entradauno.com.

Ensamble Perla del Valle

En Regina

Este sábado, a las 21, se presenta en Villa Regina el ensamble de la Orquesta Filarmónica Perla del Valle.

El repertorio será variado y para todos los gustos, incluirá oberturas de óperas de Mozart, música de ballet de Tchaikovsky y la suite Carmen de Bizet.

Perla del Valle está formado por Nataly Bustamante en Flauta, Maia Pacheco Aoki en Oboe, Jose Luis Izaguirre en Clarinete, Jeremías Vertúa en Corno Francés y Anibal Lagos en Fagot.

El concierto se realizará en el Galpón de las Artes con entrada libre y gratuita.

Perla del Valle forma parte de la Orquesta Filarmónica de Río Negro.

The Never Eaters

Rock británico

El trío The Never Eaters no para de tocar, ahora en el marco de su Gira Impermeable que los llevará, este sábado, a las 21, en Morgan Resto Pub (Río Negro 2300, Neuquén).

Formada en 2018 como un proyecto para jugar con canciones icónicas del rock clásico, The Never Eaters fue transformándose con el paso del tiempo en lo que es desde 2019: tres musiques tocando la música que a todos les gusta escuchar.

La banda está actualmente en constante trabajo con presentaciones en vivo en todo el Alto Valle y alrededores.

The Paisans

Electro Folk

Este viernes, a las 21, en Dinamo (Rotonda de Ruta 6 y Ruta 22, Roca) se presenta The Paisans, una banda de estilo experimental oscilando entre lo electrónico y folklórico. Entrada libre gratuita. Reservas al 1126407396.

Canabislito Funk

Power trío

Canabislito Funk cumple 24 años y lo festeja, este sábado, a las 21, en Dinamo (Rotonda de Ruta 22 y Ruta 6). Este power trío instrumental que fusionan estilos como el Funk, el tango y el folclore está formado por Guillermo Ochonga en batería, Martin Zárraga en guitarra y Gustavo Giannini en bajo.

Entrada libre gratuita. Reservas al 1126407396.

Los Comodines

En Neuquén

La banda oriunda de Roca vuelve a Neuquén para un show este sábado a las 21:30 (puntual) en Mood (Ministro González 40). La banda formda por Facundo Richards y Lautaro Lozano en guitarras y voz, Daniel Puel en bajo y Sergio Llanos en batería aprovechará la oportunidad para grabar el show en formato audiovisual.

Los Comodines ofrecerán un repaso de sus dos discos “Bajo la manga” y “Noctámbulo”, además de algunas versiones a su estilo de clásicos del rock. El derecho al espectáculo tiene un valor de $200 y las entradas y mesas se pueden reservar por whats app al 299 613-6663.

Fundación Cultural Patagonia

“Rodrigo”

Fundación Cultural Patagonia presenta una nueva producción, “Rodrigo”, que une a Rock, Caribe y Artistas FCP, en un homenaje al reconocido cantante cordobés. La producción subirá al escenario del Espacio Cultural de FCP (San Luis 2085) de Roca, este viernes, a las 21; mientras que el sábado, a las 21, estará en el Cine Teatro Español de Neuquén.

Para la función en Roca, la entrada general posee un valor de $500 y tiene descuentos para jubilados, docentes, no docentes y alumnos del IUPA, y docentes afiliados a UNTER. Para la función de Neuquén, la entrada general tiene un valor de $800 y posee descuentos para jubilados y estudiantes de la Escuela Superior de Música de Neuquén.

Orquesta Sinfónica

En Roca y Cipolletti

Fundación Cultural Patagonia (FCP) presenta a la Orquesta Sinfónica en Roca y Cipolletti, con obras de Brahms, Tchaikovsky y Rimsky-Korsakov. La producción subirá al escenario del Auditorio “Ciudad de las Artes” (Rivadavia 2263) de Roca, el sábado a las 21; mientras que el domingo, a las 21, estará en el Complejo Cultural Cipolletti. La propuesta contará con la actuación solista de Pablo Saraví (violín), integrante de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires (Teatro Colón).