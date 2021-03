Esta artista visual de Roca inventó la cartongrafía y disfruta ahora del reconocimiento de sus pares

Cecilia Guaragna es la inventora de la cartongrafía, una técnica de grabado y gráfica experimental. Sí, es la autora a nivel internacional y tiene la propiedad intelectual de la misma.

Y esto es una cuestión que llena de orgullo y satisfacción a la artista visual, grabadora e investigadora de Roca. Desde hace unas cuatro décadas viene investigando y ensayando una apertura técnica que convierte algo simple y cotidiano como el cartón en un potencial que va desde la impronta gráfica de la materia a la investigación de las cualidades reológicas de la tinta, al hallazgo de resultados plásticos que le son propios, al planteo espontáneo del color gráfico, nuevas texturas, superposiciones, yuxtaposiciones... Vale aclarar que la reología, que Cecilia menciona tan naturalmente, es la ciencia que estudia la deformación y el flujo de los materiales. Se enfoca principalmente en los fluidos que están formados por macromoléculas o que tienen estructura.



Cecilia Guaragna lleva más de 40 años como artista visual, docente e investigadora. Ahora, con la técnica que ella inventó, inicia una etapa de enseñanza en seminarios y talleres, tanto a nivel regional, como nacional y latinoamericana. Inicia una etapa laboral que también la hace feliz, afirma.

“La cartongrafía nos brinda la posibilidad de transformar un recurso que aunque es abundante no deja de ser latente y simbólico en nuestro contexto, que permite modificarlo y recrearlo como un instrumento comunicador y colectivo que mantiene siempre su identidad”, afirma.

Cómo es que no se le ocurrió a nadie antes esto de grabar sobre cartón....

(Ríe)... No sé... fui la única. Al cartón se lo usó siempre como soporte para pegar otras materialidades. Yo no pego; solo con el contacto y la presión logro la obra. La patenté porque así me lo recomendó el grupo Menos Tóxico de Latinoamérica. En los ´90 y para acá me decían que lo que hacía no era grabado. Pero tuve la fortuna que grandes maestros, hasta los más tradicionalistas y conservadores, reconocieran que lo mío es grabado. Porque es una obra múltiple, porque implica acciones que tienen que ver con el grabado, hay una repetición y una edición...

Una de sus últimas obras.

Cómo fue tu inicio en esto de hacer arte con el cartón desde el grabado.

Si bien siempre me he considerado una persona con una gran sensibilidad hacia mi entorno social y cultural, hubo un momento que marcó mi vida: el nacimiento de mis hijos. A partir de allí comencé a replantearme mi praxis artística y decidí que era cada vez más urgente pensarla desde una responsabilidad por el planeta y las luchas sociales. En ese momento dejé el grabado con ácidos y me volqué a lo que llamó una gráfica cuidada, amorosa y democrática, que piensa de manera crítica en el impacto que tiene nuestro paso por esta tierra.

A lo largo de los años fui notando como cambiaba mi manera de mirar aquello a lo que llamaba grabado. Empezar a trabajar en la difusión del arte para todos, no sólo para una élite. Deconstruir el mito del artista como un ser superior y poder verlo como una persona real, de carne hueso, que debe pagar cuentas, vivir su vida cotidiana, enfrentar la soledad, y disfrutar de sus afectos. En fin, poder pensar una manera distinta de habitar aquello que llaman el trabajo del artista.

Pensar el arte es pensar en la diferencia, en las distintas maneras de habitar el cuerpo, la mente y el corazón y encontrarnos en la matriz para darnos cuenta que detrás de cada capa de cartón surgen siempre dolores, alegrías y sentires compartidos.



"Larga carretera", una de las cantografías de Cecilia Guaragna.

Puntualizá por favor que es la cartongrafía....

Es una técnica de grabado y gráfica experimental, donde el material de la matriz es un soporte de cartón gris (cartón Piedra). Esta matriz puede trabajarse con distintias técnicas, arrancando trozos, agregando otros materiales (aquí se puede ser bien creativo, desde puntillas, tuercas, otros papeles, plástico, todo lo que se desee reciclar y que aporte a dar textura), dibujando con grafito, crayones, fibras...

En mi trabajo, la matriz de cartón se transforma en capas emocionales de la memoria, cada fibra, cada elemento que la compone es parte de alguna historia de vida, las que a veces necesito arrancar, otras cortar, … pero siempre viene de una emoción y vuelve con el color, con otro gesto y otra textura… desintegrándome una vez más, para volverme matriz deseante….corporalidad manifiesta.



Detalle de "Las ciudades y los deseos", cantografía de Cecilia Guaragna.

La incidencia de lo sustentable, ecológico, reciclable y no tóxico es total.

El grabado tradicional utiliza muchas veces soportes y químicos que perjudican el medio ambiente. Y en el proceso de búsqueda de un grabado sustentable me encontré con un gran aliado: el cartón.

¿Por qué hablo de que la cartongrafía es una forma de arte gráfica más sustentable? El cartón que utilizo para la matriz es en gran parte reciclable.

El proceso de matriz reducida (quitando trozos para ir armando la composición) permite volver a generar nuevos soportes a partir del reciclaje de la pulpa.

Por otra parte, al no pegar los distintos materiales que utilizo para las texturas me da la posibilidad de volver a utilizarlos una y otra vez.

Además es un método que puede utilizarse en variados contextos, desde el taller personal hasta la introducción en las curriculas escolares o espacios de arte terapia.

¿Cómo fue esta etapa de tener que convencer a los otros de la validez de tu técnica original?

Luego de muchos años realizando esta técnica me fui encontrando con muchas resistencias entre los grupos de grabadores más academicistas, que se quedaban en las técnicas tradicionales del grabado. Años después, en contexto de pandemia, me encontré con la comunidad de grabadores de Menos Tóxico Latinoamericano, cuyo máximo referente es Pablo Delfini de Buenos Aires. Esta es una comunidad de más de 200 grabadores y grabadoras, con grandes referentes como Mariel Bichi de Tandil, Virginia Maluk de Chile, Margarita Rojas de Colombia, Santiago Fernández Mesa de Ecuador, Carlos Cordiel del Bolivia, Dini Claderón de La Pampa, entre otros.

Ellos vienen trabajando en técnicas de grabado sustentable, repensando el impacto de nuestra gráfica desde lo ecológico y el cuidado del medioambiente. Esta comunidad es la gran impulsora de mi última etapa como artista. Se dan seminarios, talleres, convocatorias (incluso tenemos una revista virtual llamada Impronta Gráfica) y trabajamos de manera democrática en la difusión del grabado menos tóxico. Fueron justamente ellos y ellas quienes me mostraron el valor de mi técnica y me alentaron a patentarla. La técnica tuvo muy buena acogida en el grupo cuando pudieron experimentar que es una técnica sencilla, con muchas posibilidades de trabajo desde las texturas, las paletas de colores y los materiales que se utilizan.

En mi trabajo, la matriz de cartón se transforma en capas emocionales de la memoria, cada fibra, cada elemento que la compone es parte de alguna historia de vida, las que a veces necesito arrancar, otras cortar, … pero siempre viene de una emoción y vuelve con el color, con otro gesto y otra textura… Cecilia Guaragna, artista plástica de Roca

Imagino que compartirás estos saberes tuyos en la zona.

Actualmente me encuentro trabajando en la confección de cursos y talleres virtuales para dar a conocer la técnica. Pueden buscarme en mis redes sociales (Instagram y Facebook) como Cecilia Guaragna Cartongrafía o mi página Cartongrafía.com.

Qué opinan tres grabadoras prestigiosas de la cantografía

“Esta técnica es mágica, como revelar fotos donde va apareciendo la imagen”.

Ilda Paz, grabadora

“En esta serie de grabados continuó explorando las superficies, tanto de los materiales que componen las matrices como del papel que soporta la estampación. Se ponen en juego muchos elementos recuperados, no solo materiales como cartones, planchas y recortes sino también partes de obras anteriores que constituyen un código gráfico: círculos, flechas, arcos, cuadrados... Las matrices están tratadas de maneras diversas, cada una deja una impronta diferente en el papel al ser entintada y presionada”.

Marcela Peral, grabadora



“Es una apertura técnica que convierte algo simple y cotidiano como puede ser un cartón en un potencial que va desde la impronta gráfica de la materia a la investigación de las cualidades reológicas de la tinta, al hallazgo de resultados plásticos que le son propios, al planteo espontáneo del color gráfico, nuevas texturas, superposiciones yuxtaposiciones... Nos brinda la posibilidad de transformar un recurso que aunque es abundante no deja de ser latente y simbólico en nuestro contexto, modificarlo y recrearlo como un instrumento comunicador y colectivo que mantiene siempre su identidad. Para mí la cartongrafía gracias a su creadora la maestra Cecilia Guaragna es un ejemplo de amistad gráfica menos tóxica latinoamericana”.

Mariel Bichi