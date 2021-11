Estafado en Bariloche

Estimados barilochenses: quiero acercarles mi experiencia de hace unos días, no grata por cierto. Soy de Morón, Buenos Aires, y desde 2010 visito Bariloche porque es un lugar espectacular, tal es así que he decidido mudarme para allá y después de varios años y de haber cobrado una herencia de mis padres por una casa que nos dejaron a mí y a mis tres hermanos, fruto de su sacrificio, fui hasta allá con todas las intenciones (y por cierto muy entusiasmado) para comprar un pedazo de tierra. Desafortunadamente me topé con personas inescrupulosas que se dedican a la venta ilegal de terrenos. Paso a detallar:

Un constructor de cabañas (N. dela R: este diario se reserva identidades por razones legales), quien hizo el contacto con su sobrina y a su vez otros tres individuos, tal es así que me mostraron un terreno lote y combinamos para la compra en el ACA de 12 de octubre, por lo cual señé 1.900 dólares, previos detalles provistos por plano, informe de dominio, DNI de él y recibo por la seña. A su vez combinamos para el 26 de octubre para realizar el papel de compra venta en Bahía blanca en una escribanía. Decidí el día posterior, plano en mano, ir otra vez al lugar constatando que el supuesto lote (en construcción) no era tal sino que el número de lote que me mostraron era otro; esto constatado por vecinos por lo cual hice los llamados a las personas implicadas y hasta fui al domicilio (del vendedor), pero ¡oh sorpresa!, ya no vivía más ahí. Quiero destacar que todo esto fue presentado en la Fiscalía 5 y posterior paso a fiscalía 2, que desestimó mi denuncia acusando que no había pruebas suficientes de estafa.

Hasta hoy sigo mandando mensajes, llamando a esta gente para recuperar mi dinero sin obtener ningún resultado. Sé de otras personas que también fueron estafadas por ellos. Quiero advertir a la población de Bariloche que existen personas que amparadas por la “justicia”. Nos están estafando a personas que con toda buena fe quiere comprar un pedazo de tierra honradamente.

Quizás a través de estas líneas logre eco en algún lado para poder recuperar un dinero que me dejaron mis viejitos y hoy esta gente sin alma se adueñó de lo que no es de ellos

Jorge Martínez

DNI 20.428.385

jorgemartinez968@hotmail.com



MORÓN, BUENOS AIRES