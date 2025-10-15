El método japonés de un solo minuto que tonifica el abdomen sin mucho esfuerzo

Aunque es un método seguro, conviene no forzar la espalda ni exagerar la curvatura lumbar.

El método japonés de un solo minuto se convirtió en tendencia por su simplicidad y efectividad. Se trata de un ejercicio creado por el doctor Toshiki Fukutsudzi, que ayuda a fortalecer el abdomen, mejorar la postura y reducir la tensión lumbar, todo en apenas 60 segundos diarios.

A diferencia de las rutinas intensas o los abdominales clásicos, esta técnica se basa en la respiración y la alineación corporal. No genera impacto, no fatiga los músculos y puede hacerse en casa, sin necesidad de colchoneta ni gimnasio.

Cómo se hace el método japonés del minuto

Acostate boca arriba sobre una superficie firme (puede ser el piso o una alfombra). Colocá una toalla enrollada debajo de la zona lumbar, a la altura del ombligo. Estirá los brazos por encima de la cabeza con las palmas hacia abajo, y extendé las piernas separándolas unos 20 centímetros. Apoyá los talones en el piso y girá ligeramente los pies hacia adentro, de modo que los pulgares se toquen. Mantené la posición durante un minuto, respirando profundamente.

Al principio puede sentirse incómodo, pero con la práctica el cuerpo se adapta. Fukutsudzi recomienda hacerlo una o dos veces al día para notar resultados visibles en pocas semanas.

Qué beneficios tiene

El método trabaja el core (zona media del cuerpo), donde se encuentran los músculos que sostienen la columna y estabilizan el tronco. Según sus seguidores, mejora la postura, ayuda a alinear la pelvis, estiliza la cintura y fortalece el abdomen de manera pasiva.

Además, al concentrarse en la respiración, contribuye a reducir el estrés y a mejorar la oxigenación. Por eso muchas personas lo practican antes de dormir o al despertar, como una forma de activar el cuerpo sin exigirlo.

Precauciones y consejos

Aunque es un método seguro, conviene no forzar la espalda ni exagerar la curvatura lumbar. Si hay molestias o lesiones previas, es mejor consultar con un kinesiólogo o fisioterapeuta.

La clave está en la constancia: un minuto diario puede marcar la diferencia si se sostiene en el tiempo y se complementa con una alimentación equilibrada y hábitos activos.

El ejercicio japonés del minuto demuestra que, a veces, la simplicidad es más efectiva que la intensidad.