El truco para regar el limonero y lograr limones gigantes en primavera

El limonero es uno de los árboles más elegidos para patios, jardines y huertas familiares. Su resistencia y el uso cotidiano de sus frutos lo convierten en un clásico, pero no siempre responde con la producción esperada. Muchas veces el problema no está en el suelo o en el clima, sino en algo tan simple como el riego.

La clave está en aplicar riegos profundos y espaciados, en lugar de mojar la tierra todos los días. Este método obliga a las raíces a crecer hacia abajo en busca de agua, fortaleciendo la planta y permitiéndole concentrar más energía en los frutos.

Fotos gentileza.-

En líneas generales, se recomienda regar una vez por semana en invierno y aumentar la frecuencia a dos o tres veces por semana en verano, especialmente en días de mucho calor.

Consejos para potenciar la producción

Evitar el exceso de agua: el encharcamiento puede pudrir las raíces y afectar la salud del árbol.

el encharcamiento puede pudrir las raíces y afectar la salud del árbol. Usar mantillo alrededor del tronco: una capa de paja, hojas secas o pasto mantiene la humedad y regula la temperatura del suelo.

una capa de paja, hojas secas o pasto mantiene la humedad y regula la temperatura del suelo. Fertilizar en primavera: un aporte de compost o abono orgánico antes de la floración favorece la aparición de más y mejores limones.

un aporte de compost o abono orgánico antes de la floración favorece la aparición de más y mejores limones. Podar lo innecesario: eliminar ramas débiles o enfermas permite que la planta concentre su energía en los frutos principales.

Con este sencillo ajuste en el riego y algunos cuidados extra, el limonero no solo dará más limones, sino que estos serán más grandes, jugosos y de sabor intenso, perfectos para aprovechar durante toda la temporada.