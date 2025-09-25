El truco para regar el limonero y lograr limones gigantes en primavera
Un detalle en la forma de regar puede marcar la diferencia en la cantidad y el tamaño de los frutos. Conocé cómo hacerlo para disfrutar de una cosecha abundante y sabrosa.
El limonero es uno de los árboles más elegidos para patios, jardines y huertas familiares. Su resistencia y el uso cotidiano de sus frutos lo convierten en un clásico, pero no siempre responde con la producción esperada. Muchas veces el problema no está en el suelo o en el clima, sino en algo tan simple como el riego.
La clave está en aplicar riegos profundos y espaciados, en lugar de mojar la tierra todos los días. Este método obliga a las raíces a crecer hacia abajo en busca de agua, fortaleciendo la planta y permitiéndole concentrar más energía en los frutos.
En líneas generales, se recomienda regar una vez por semana en invierno y aumentar la frecuencia a dos o tres veces por semana en verano, especialmente en días de mucho calor.
Consejos para potenciar la producción
- Evitar el exceso de agua: el encharcamiento puede pudrir las raíces y afectar la salud del árbol.
- Usar mantillo alrededor del tronco: una capa de paja, hojas secas o pasto mantiene la humedad y regula la temperatura del suelo.
- Fertilizar en primavera: un aporte de compost o abono orgánico antes de la floración favorece la aparición de más y mejores limones.
- Podar lo innecesario: eliminar ramas débiles o enfermas permite que la planta concentre su energía en los frutos principales.
Con este sencillo ajuste en el riego y algunos cuidados extra, el limonero no solo dará más limones, sino que estos serán más grandes, jugosos y de sabor intenso, perfectos para aprovechar durante toda la temporada.
Comentarios