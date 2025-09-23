La planta trepadora ideal para septiembre que florece y perfuma la primavera

Con la llegada de septiembre, los jardines se renuevan y aparece la oportunidad de sumar especies que florecen con fuerza. La madreselva, de rápido crecimiento y gran resistencia, es una de las trepadoras más recomendadas. Sus flores tubulares, de colores que van del blanco al amarillo y el naranja, desprenden un perfume intenso que suele atraer mariposas y abejas, aportando vida y movimiento a cualquier espacio.

Una planta de bajo mantenimiento

A diferencia de otras trepadoras más exigentes, la madreselva se adapta con facilidad a distintos suelos y climas. Lo importante es ubicarla en un sitio donde reciba al menos cuatro horas de sol directo al día. No necesita riegos excesivos: basta con mantener el sustrato húmedo, evitando el encharcamiento. Su rusticidad permite que pueda prosperar incluso en zonas con inviernos fríos.

Beneficios para la casa y el bienestar

Además de embellecer, esta planta cumple un rol clave en el confort del hogar. Al trepar sobre pérgolas, rejas o muros, genera sombras naturales que ayudan a refrescar los espacios en verano. El aroma de sus flores tiene un efecto relajante, ideal para acompañar momentos de descanso al aire libre o una tarde de lectura. Incorporarla al jardín no solo es una decisión estética, sino también una forma de sumar bienestar emocional.

Cómo guiar su crecimiento

La madreselva es vigorosa: puede alcanzar entre tres y seis metros en poco tiempo. Para lograr que cubra la superficie deseada, es importante ofrecerle tutores, alambres o estructuras firmes por donde pueda trepar. Con podas suaves a fines del invierno se controla su expansión y se estimula una floración más abundante durante la primavera y el verano.

Septiembre, el mes perfecto para plantarla

La primavera temprana ofrece la combinación ideal de temperaturas moderadas y mayor luminosidad, lo que favorece el enraizamiento y un crecimiento rápido. Plantar madreselva en septiembre asegura que la trepadora pueda adaptarse al terreno antes del calor intenso del verano.