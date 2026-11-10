Felisa, jubilada de 101 años, contó cómo es su alimentación: “Poca sal y mucha verdura”

Felisa tiene 101 años, vive en O Irixo, un pueblo de la provincia de Ourense, en Galicia, España, y conserva una rutina vinculada con el trabajo rural. A pesar de su edad, continúa ocupándose de su terreno, sale a caminar por las fincas y prepara sus propias comidas.

Al hablar sobre su alimentación, resumió algunos de sus hábitos: “No tomo mucho alcohol, no tomo café, poca sal y sí mucha verdura”. La mujer también contó que cocina con leña, como lo hizo durante toda su vida, y que prefiere consumir alimentos naturales que obtiene de su propia huerta.

Cómo es la rutina de Felisa a los 101 años

La vida cotidiana de Felisa transcurre entre las tareas del campo y las actividades de su hogar. Su nieto, que participó en el informe televisivo, destacó que su abuela siempre encuentra algo para hacer y que suele levantarse por la mañana para trabajar o caminar por las fincas.

Entre sus costumbres se encuentran:

El trabajo en la tierra: continúa ocupándose de su terreno y de distintas tareas rurales.

continúa ocupándose de su terreno y de distintas tareas rurales. Las caminatas: recorre las fincas durante las mañanas.

recorre las fincas durante las mañanas. La cocina a leña: mantiene una forma tradicional de preparar sus comidas.

mantiene una forma tradicional de preparar sus comidas. El cultivo de alimentos: tiene una huerta donde produce verduras y frutas para consumir.

Su nieto también señaló que permanecer en su entorno es importante para ella y que un cambio de ambiente podría afectarla.

Qué alimentos consume y cultiva en su huerta

Felisa prefiere una alimentación basada en verduras y productos frescos. Durante el informe televisivo mostró algunos de los alimentos que cultiva en su terreno, entre ellos tomates, uvas y coles, además de otras verduras de estación.

También explicó que intenta moderar el consumo de alcohol y sal, mientras que no toma café.

Al referirse a las diferencias entre la vida rural y la urbana, sostuvo: “En la ciudad tienes que estar comiendo cosas que no son naturales”.

Por qué Felisa quiere seguir viviendo en el campo

A pesar de tener 101 años, Felisa no quiere abandonar su hogar ni trasladarse a otro lugar. “Me gusta estar aquí porque tengo de todo”, aseguró durante la entrevista.

La mujer mantiene un vínculo estrecho con su entorno, sus actividades cotidianas y sus costumbres. Además, manifestó que no toma ninguna medicación.

Su historia reúne varios hábitos que forman parte de su vida diaria: una alimentación con abundantes verduras, actividad física a través de las tareas rurales y contacto permanente con la naturaleza. Sin embargo, su experiencia individual no permite atribuir su longevidad a una sola práctica o explicar por sí sola por qué llegó a los 101 años.