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Felisa, jubilada de 101 años, contó cómo es su alimentación: “Poca sal y mucha verdura”

La mujer vive en un pueblo de Galicia, mantiene una rutina activa en el campo y cultiva sus propios alimentos. También explicó por qué quiere seguir viviendo en su casa.

Redacción

Por Redacción

Felisa, jubilada de 101 años, contó cómo es su alimentación.

Felisa, jubilada de 101 años, contó cómo es su alimentación.

Felisa tiene 101 años, vive en O Irixo, un pueblo de la provincia de Ourense, en Galicia, España, y conserva una rutina vinculada con el trabajo rural. A pesar de su edad, continúa ocupándose de su terreno, sale a caminar por las fincas y prepara sus propias comidas.

Al hablar sobre su alimentación, resumió algunos de sus hábitos: “No tomo mucho alcohol, no tomo café, poca sal y sí mucha verdura”. La mujer también contó que cocina con leña, como lo hizo durante toda su vida, y que prefiere consumir alimentos naturales que obtiene de su propia huerta.

Cómo es la rutina de Felisa a los 101 años

La vida cotidiana de Felisa transcurre entre las tareas del campo y las actividades de su hogar. Su nieto, que participó en el informe televisivo, destacó que su abuela siempre encuentra algo para hacer y que suele levantarse por la mañana para trabajar o caminar por las fincas.

Entre sus costumbres se encuentran:

  • El trabajo en la tierra: continúa ocupándose de su terreno y de distintas tareas rurales.
  • Las caminatas: recorre las fincas durante las mañanas.
  • La cocina a leña: mantiene una forma tradicional de preparar sus comidas.
  • El cultivo de alimentos: tiene una huerta donde produce verduras y frutas para consumir.

Su nieto también señaló que permanecer en su entorno es importante para ella y que un cambio de ambiente podría afectarla.

Qué alimentos consume y cultiva en su huerta

Felisa prefiere una alimentación basada en verduras y productos frescos. Durante el informe televisivo mostró algunos de los alimentos que cultiva en su terreno, entre ellos tomates, uvas y coles, además de otras verduras de estación.

También explicó que intenta moderar el consumo de alcohol y sal, mientras que no toma café.

Al referirse a las diferencias entre la vida rural y la urbana, sostuvo: “En la ciudad tienes que estar comiendo cosas que no son naturales”.

Por qué Felisa quiere seguir viviendo en el campo

A pesar de tener 101 años, Felisa no quiere abandonar su hogar ni trasladarse a otro lugar. “Me gusta estar aquí porque tengo de todo”, aseguró durante la entrevista.

La mujer mantiene un vínculo estrecho con su entorno, sus actividades cotidianas y sus costumbres. Además, manifestó que no toma ninguna medicación.

Su historia reúne varios hábitos que forman parte de su vida diaria: una alimentación con abundantes verduras, actividad física a través de las tareas rurales y contacto permanente con la naturaleza. Sin embargo, su experiencia individual no permite atribuir su longevidad a una sola práctica o explicar por sí sola por qué llegó a los 101 años.


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Felisa tiene 101 años, vive en O Irixo, un pueblo de la provincia de Ourense, en Galicia, España, y conserva una rutina vinculada con el trabajo rural. A pesar de su edad, continúa ocupándose de su terreno, sale a caminar por las fincas y prepara sus propias comidas.

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