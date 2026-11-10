Ladrillos cerámicos: cómo permiten ahorrar hasta un 60% en mano de obra y materiales

La elección de los materiales es una de las decisiones que más influye en el presupuesto de una vivienda. En ese sentido, los ladrillos cerámicos se presentan como una alternativa para reducir los tiempos de obra y el gasto en mano de obra y mortero. Según explicó el arquitecto Marcelo Seia, una de estas piezas equivale a tres ladrillos comunes con sus respectivas juntas.

El especialista se refirió a las características de estos bloques en un video publicado en YouTube y detalló por qué pueden representar un ahorro durante la construcción.

Por qué los ladrillos cerámicos permiten ahorrar en una obra

Una de las principales ventajas de los ladrillos cerámicos es su tamaño. Al tener mayores dimensiones que los ladrillos tradicionales, cada pieza cubre una superficie más amplia y permite avanzar más rápido en la construcción de las paredes.

“Al ser bloques de mayor tamaño, economizan mucho mano de obra y mortero para pegar”, explicó Seia. Y agregó: “En un solo movimiento estamos pegando lo mismo que deberíamos pegar con tres ladrillos comunes”.

El arquitecto también señaló que una pared construida con ladrillos cerámicos puede ser hasta un 60% más económica que una realizada con ladrillos comunes de 30 centímetros de espesor, según su comparación.

Otra característica que destacó es su menor peso en relación con los ladrillos tradicionales y los bloques de cemento. Esto puede disminuir las exigencias sobre la estructura de sostén y los cimientos de la vivienda.

Qué tipos de ladrillos cerámicos existen y cómo elegirlos

Antes de utilizarlos, Seia advirtió que es importante distinguir entre los distintos tipos de ladrillos cerámicos, ya que no todos cumplen la misma función. Existen dos variedades principales: portantes y no portantes.

Los ladrillos cerámicos portantes tienen huecos verticales y están preparados para soportar cargas. En cambio, los no portantes presentan huecos horizontales y se utilizan principalmente para construir paredes interiores que dividen los ambientes.

El especialista también recomendó tener precaución al realizar cortes en los bloques para instalar cañerías de agua, electricidad o gas. Estas intervenciones pueden debilitar la pared si no se llevan a cabo correctamente.

Por último, señaló que una colocación inadecuada puede provocar fisuras. Por eso, remarcó la importancia de contar con mano de obra calificada y elegir el tipo de ladrillo de acuerdo con las características y necesidades de cada construcción.