La planta arbustiva que florece todo el año, es muy fácil de cuidar y atrae mariposas a tu jardín

No solo vas a disfrutar de su belleza todo el año, sino que también vas a crear un entorno más amigable para la vida silvestre.

Si soñás con un jardín lleno de color, movimiento y vida silvestre, hay una planta que puede ayudarte a lograrlo con muy poco esfuerzo. Se trata de la Hebe, también conocida como verónica, un arbusto que no solo florece durante todo el año, sino que además atrae mariposas y abejas.

Originaria de las costas y laderas de Nueva Zelanda, esta especie se ha ganado un lugar especial en jardines de todo el mundo gracias a su adaptabilidad y a sus flores espigadas de tonos vibrantes como el rojo, rosa, blanco, violeta y azul.

Fotos gentileza.-

Una de sus grandes virtudes es que, en climas templados, puede florecer durante los 12 meses del año. En zonas húmedas se la puede cultivar a pleno sol, mientras que en regiones más cálidas y secas conviene ubicarla en semisombra para evitar el estrés hídrico.

Existen cerca de 100 especies del género Hebe, todas con diferentes matices en sus hojas y flores. Algunas variedades toleran temperaturas de hasta -12°C, aunque en general no soportan fríos más intensos que los -7°C, y también sufren cuando el calor es excesivo.

Para que crezca bien, lo ideal es plantarla en un suelo fresco y bien drenado. Durante las primeras semanas necesita riegos frecuentes, pero una vez que se establece, el riego debe volverse moderado. También se recomienda abonarla al menos una vez al año, especialmente en primavera.

Además de su valor ornamental, esta planta tiene un impacto positivo en el ecosistema: sus flores funcionan como un imán para los polinizadores. Cultivar Hebes es una forma de contribuir con la biodiversidad de tu jardín, al mismo tiempo que lo llenás de color y aroma.

Por su resistencia, su bajo mantenimiento y su capacidad para florecer de forma continua, las Hebes son una opción perfecta para patios, macizos o bordes de jardín. Incluso pueden cultivarse en macetas grandes para decorar balcones o terrazas.

Si estás pensando en darle un nuevo aire a tu espacio exterior y atraer la atención de las mariposas, esta es una de las mejores elecciones. No solo vas a disfrutar de su belleza todo el año, sino que también vas a crear un entorno más amigable para la vida silvestre.

Cinco claves para cuidar tu Hebe y disfrutar sus flores todo el año