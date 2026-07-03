La primera protección para tu recién nacido: por qué es fundamental la Vacuna BCG

El Día de la Vacuna BCG se conmemoró esta semana: se trata de una fecha que busca concientizar sobre la importancia de la primera inmunización que reciben los recién nacidos y su rol fundamental en la prevención de las formas más graves de tuberculosis durante la infancia.

Según un informe al que se accedió, el 1° de julio de 1921 se aplicó por primera vez esa vacuna, desarrollada por los científicos franceses Albert Calmette y Camille Guérin, quienes la prepararon utilizando una forma atenuada del bacilo bovino.

La vacuna BCG (Bacilo Calmette-Guérin) sigue siendo actualmente la única forma de prevenir esta grave enfermedad y, en Argentina, es obligatoria, gratuita y se aplica en una dosis única idealmente antes de salir de la maternidad.

Este primer escudo de salud protege a los bebés de las formas más graves de la tuberculosis, como la meningitis tuberculosa, que pueden ser mortales en los primeros años de vida, con alta eficacia (estimaciones alrededor de 70–86% frente a estas formas graves). Asimismo, protege a los niños menores de 5 años de las formas más graves de tuberculosis, reduciendo significativamente el riesgo de complicaciones severas y muerte.

“Al ser la primera vacuna que recibe el recién nacido, es común que surjan dudas en las familias sobre su aplicación. A diferencia de otras inyecciones, la BCG genera una reacción local en el hombro derecho que suele llamar la atención, pero que es completamente normal y demuestra que el sistema inmune está respondiendo”, explicó la Dra. Valeria El Haj.

En las semanas posteriores a la aplicación, se forma una marca roja que evoluciona a una pequeña ampolla y luego a una costra, los especialistas recomiendan no aplicar cremas, alcohol ni vendajes y señalaron que el proceso dura entre 2 y 6 semanas y deja una pequeña cicatriz permanente.

Las únicas razones para consultar al pediatra son si aparece una llaga que no cicatriza, si se inflama mucho un ganglio en la axila derecha o si el bebé presenta fiebre alta y decaimiento.

Cuándo debe postergarse la vacuna

La vacuna se posterga si el bebé nace con menos de 2 kilos (hasta que los alcance) o si tiene lesiones en la piel. También requiere evaluación médica previa en bebés con defensas bajas o hijos de madres con VIH. Si el bebé no la recibió al nacer, se puede aplicar hasta los 6 años en cualquier vacunatorio.

Según datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, la cobertura de BCG en recién nacidos presentó una recuperación en 2024, pasando de 73.8% (2023) a 87.1% (2024), lo que refleja una mejora tras caídas pos-pandemia.

Finalmente, la Dra. El Haj, directora médica nacional de Ospedyc, expresó: “Es fundamental que la dosis quede registrada en la Libreta Sanitaria antes de salir de la maternidad. Este registro es importante para los controles del pediatra y un requisito obligatorio para la futura inscripción en el jardín y la escuela primaria”.

Agencia Noticias Argentinas.