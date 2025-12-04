La UNCo a favor de las vacunas: «Permitieron salvar la vida de 150 millones de personas en las últimas cinco décadas»

La pandemia por el Covid-19 pasó, la polémica por la aparición de las primeras vacunas para controlar ese virus, que dejó en Argentina como saldo negativo más de 130 mil personas fallecidas, hasta este año parecía que también. Pero todo fue hasta que hace una semana una campaña antivacunas realizada en el Congreso de la Nación por la diputada del Pro por la provincia de Chaco, Marilú Quiróz, reactivó todas las discusiones. Las vacunas ¿hacen bien o hacen mal? Las voces de ambos lados aparecieron.

La Universidad Nacional del Comahue, en la última sesión de este año del Consejo Superior que se realizó ayer, aprobó una declaración contra los argumentos antivacunas. «Las vacunas permitieron salvar 150 millones de vidas en las últimas cinco décadas”, expresaron en el documento sus autoras, las decanas de las facultades de Ciencias Médicas y Ciencias del Ambiente y la Salud, Silvia Ávila y Anahí Álvarez. «Los profesionales de la salud menores de cincuenta años nunca vieron pacientes con sarampión o polio. Gracias a las vacunas desaparecieron enfermedades endémicas en nuestro país como el sarampión y la poliomielitis», agregaron.

Este es uno de los tantos argumentos que presentaron las profesionales decanas para demostrar que sí, que las vacunas son necesarias. En el texto de la declaración se explica además que «los microorganismos como hepatitis B y A, tétanos, difteria, coqueluche, agentes de meningitis bacteriana, fiebre amarilla, tuberculosis, siguen estando presentes en la naturaleza pero solo las vacunas han permitido controlarlos».

Las profesionales manifestaron desde sus conocimientos que la función de las vacunas es regular la circulación en el ambiente de los microorganismos patógones causantes de las enfermedades infecciosas. «Estos microorganismos no tienen reservorio donde habitar, cuando los programas de vacunación son efectivos, disminuyendo su tasa de transmisión», aclararon.

La declaración insta además, «a los gobiernos en sus distintos niveles, a desarrollar políticas activas de educación y de implementación de campañas de vacunación que permitan revertir esa tendencia antivacuna que anticipa una vuelta a un pasado que creíamos superado».

También reclama la voz de los ministros de Salud de las provincias argentinas, de las sociedades científicas, de las organizaciones nacionales e internacionales dedicadas al cuidado de la salud de las comunidades a promover la vacunación. Y recomienda a las personas de la comunidad en general a fortalecer su sistema inmune a través de la administración de las vacunas disponibles de forma gratuita y contempladas en el Calendario de Vacunación Nacional. «Las vacunas son seguras y eficientes», agregaron.

Algunos datos que preocupan

Los epidemiológos advierten una caída en la vacunación. Según el Boletín Epidemiológico Nacional, siete bebés fallecieron por tos ferina.

La aplicación de vacunas claves como las que previenen la poliomielitis, el sarampión o la difteria fue durante este año inferior al 50% de la población, en tanto que una década atrás llegó al 90%.

Desde enero a noviembre, el país registró 35 casos de sarampión, una enfermedad que se daba por erradicada.