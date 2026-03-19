Las 5 claves para recuperar la atención en la era del celular según la neurociencia

Cómo recuperar la atención en la era de redes sociales según la neurociencia.

En un contexto marcado por la hiperconectividad, cada vez más personas sienten que les cuesta concentrarse. Lejos de ser un problema de disciplina, especialistas en neurociencia advierten que se trata de un fenómeno ligado al entrenamiento constante del cerebro frente a estímulos digitales.

Así lo explica el creador de contenido Dr. La Rosa en su video “Cómo recuperar tu atención”, donde analiza por qué la mente pierde foco y qué estrategias pueden ayudar a revertirlo.

El problema: un cerebro en disputa

Según el análisis, el cerebro funciona a partir de tres redes neuronales que compiten entre sí.

Por un lado, la red de atención dirigida permite concentrarse en una sola tarea. En contraposición, la red de saliencia está diseñada para detectar novedades o posibles amenazas, como una notificación del celular, lo que interrumpe el foco de manera constante.

A esto se suma la red “default”, que se activa cuando la mente divaga, generando distracciones internas.

El resultado es un escenario donde la atención queda fragmentada y dominada por estímulos externos.

El rol de la dopamina

Otro factor clave es la dopamina, que no actúa como generadora de placer, sino como un sistema que prioriza qué estímulos vale la pena perseguir.

Las redes sociales, según explica el especialista, utilizan un mecanismo conocido como recompensa variable: el usuario nunca sabe qué contenido encontrará, lo que genera un “error de predicción” que vuelve el comportamiento altamente adictivo.

Esto entrena al cerebro a buscar gratificación inmediata y reduce la capacidad de sostener la atención en tareas complejas.

Atención fragmentada y pérdida de foco

El uso constante del celular puede llevar a que los períodos de concentración se reduzcan a apenas unos segundos. Esta fragmentación afecta directamente la capacidad de razonamiento profundo y el desarrollo de tareas que requieren esfuerzo mental sostenido.

Como prueba, se propone intentar leer un libro complejo: si la atención no se mantiene por más de cinco minutos, podría tratarse de un nivel crítico de dispersión.

Las 5 claves para recuperar la concentración

Frente a este escenario, la neurociencia propone una serie de hábitos que pueden ayudar a reentrenar el cerebro:

Limitar el uso de datos móviles: reducir el acceso constante a internet en el celular disminuye las interrupciones. Estudios muestran mejoras en el bienestar tras restringirlo por un período determinado.

reducir el acceso constante a internet en el celular disminuye las interrupciones. Estudios muestran mejoras en el bienestar tras restringirlo por un período determinado. Actividad física: el ejercicio favorece el funcionamiento de la corteza prefrontal, mejorando la memoria y el control de impulsos.

el ejercicio favorece el funcionamiento de la corteza prefrontal, mejorando la memoria y el control de impulsos. Mindfulness y meditación: prácticas que entrenan la capacidad de enfocarse en un solo estímulo, como la respiración.

prácticas que entrenan la capacidad de enfocarse en un solo estímulo, como la respiración. Dormir bien: el descanso adecuado es clave para sostener la atención, ya que un cerebro fatigado pierde capacidad de control.

el descanso adecuado es clave para sostener la atención, ya que un cerebro fatigado pierde capacidad de control. Aceptar el aburrimiento: evitar recurrir constantemente al celular permite que el cerebro se recalibre y recupere su tolerancia a tareas más exigentes.

Un cambio de hábitos

Lejos de soluciones rápidas, recuperar la atención implica modificar conductas cotidianas. En un entorno dominado por estímulos inmediatos, la capacidad de concentrarse se vuelve una habilidad que, según los especialistas, debe volver a entrenarse.

En definitiva, entender cómo funciona el cerebro es el primer paso para recuperar el foco en un mundo que compite permanentemente por nuestra atención.