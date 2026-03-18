Para dormir mejor por la noche: las 3 frutas ideales que tienen melatonina, fibra y antioxidantes
Aunque pueden comerse solas luego de la cena, existen varias maneras de integrar estas frutas a la rutina nocturna y así conciliar mejor el sueño.
Dormir bien es esencial para la salud, ya que es el momento en el que la mente y el cuerpo se recuperan del gasto de energía del día. En ese contexto, algunos alimentos pueden favorecer el descanso nocturno, y hay 3 frutas que se destacan por su aporte de melatonina, fibra y antioxidantes.
Entre las frutas más recomendadas para comer por la noche están el kiwi, las cerezas y la banana. Esto se debe a que las tres contienen compuestos asociados a una mejor calidad del sueño y son opciones livianas y fáciles de incorporar a la rutina previa al descanso.
Por qué estas frutas son ideales para dormir mejor
Entre sus principales beneficios se destacan los siguientes:
- Kiwi: se destaca por su aporte de antioxidantes y fibra, y distintos estudios lo vincularon con mejoras en algunos parámetros del sueño cuando se consume por la noche.
- Cerezas: especialmente las variedades ácidas, contienen melatonina y otros compuestos antioxidantes, por lo que suelen aparecer entre las frutas más relacionadas con el descanso nocturno.
- Banana: aporta fibra, carbohidratos naturales y compuestos como el triptófano, que suelen asociarse con la relajación y con una rutina alimentaria más favorable para dormir.
Aunque pueden comerse solas luego de la cena, existen varias maneras de integrar estas frutas a la rutina nocturna para lograr una colación liviana, sabrosa y práctica para favorecer la relajación y tener un mejor descanso.
Cómo incluirlas en la rutina nocturna
- Solas: en porciones moderadas, como una opción simple para calmar el hambre antes de acostarse.
- Con yogur natural: combinadas con una base liviana y fresca para una colación más completa.
- En ensalada de frutas: mezcladas entre sí o con otras frutas suaves, sin agregar azúcar.
- En licuados o smoothies: con leche o bebida vegetal, para una alternativa rápida y fácil de consumir.
Sumar frutas a la rutina diaria es una excelente manera de mejorar la calidad de la alimentación. Aunque las cerezas, el kiwi y las bananas están asociadas con un mejor descanso nocturno, es esencial tener hábitos saludables en general para tener un descanso reparador.
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