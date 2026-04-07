Longevidad, ni suerte ni genes: alimentos que activan genes antioxidantes y antiinflamatorios
Listado de productos y alimentos que protagonizan la cocina antiedad.
Aunque la medicina estética y los suplementos prometen milagros, el secreto del envejecimiento saludable sigue estando mucho más cerca de nosotros: en lo que elegimos llevar a la boca cada día y en nuestros hábitos.
Numerosos estudios y la propia experiencia clínica confirman que no pesa tanto el azar o la genética en la aceleración de nuestro envejecimiento como el abandono de los ritmos naturales y la nutrición coherente.
Como bien dijo Venki Ramakrishnan, premio Nobel de Química en 2009, «comer bien, dormir bien y hacer ejercicio es más efectivo que cualquier medicina antiedad que haya en el mercado».
Esta es la dieta que posterga el envejecimiento
Alimentos que protagonizan la cocina antiedad
Aceite de oliva virgen extra
Es rico en compuestos fenólicos y polifenólicos antioxidantes como el oleocantal, el hidroxitirosol, la oleuropeína y el tirosol. Puedes usarlo tanto para aliñar como para cocinar.
Huevos ecológicos
Es rico en DHA, un ácido graso omega 3 que protege el cerebro, y en fosfatidilcolina, proteínas, hierro, triptófano y otros muchos nutrientes.
Alcaparras
Contienen una gran concentración de quercetina, más antioxidante que las vitaminas C y E. Recomiendo tomar ensaladas con alcaparras, cebolla y manzana para recibir una gran dosis de este fitoquímico.
Paltas
Además de ácidos grasos saludables y vitamina E, contiene componentes activos que refuerzan la función de barrera de la piel y la mantienen hidratada, firme y elástica.
Brócoli
Ayuda a eliminar metales pesados y otros tóxicos, es rico en glutatión antioxidante y en compuestos azufrados que se transforman en sulforafano, un potente activador del Nrf2, el rey de reyes de los genes antioxidantes y antiinflamatorios.
La kale y el resto de la familia de las coles son igualmente recomendables por las mismas razones.
Fermentados
El kéfir, el chucrut o el té kombucha cuidan la microbiota, ese conjunto de «bichitos» que conviven con nosotros y que tanto influyen en nuestra longevidad, inmunidad y bienestar emocional.
Ajo
Es rico en azufre, mineral que favorece la producción endógena del antioxidante glutatión. Ayuda combinarlo con fuentes de vitamina C y proteínas.
Aceitunas
Las artesanales que no han sido pasteurizadas son probióticas y aportan grasas saludables. Tienen un efecto muy beneficioso sobre la piel.
Cúrcuma
Este polvo dorado modula la inflamación y preserva la memoria. Tómalo junto con aceite de oliva y pimienta negra para potenciar la absorción.
Omega 3 DHA y EPA
Son grasas antiinflamatorias que puedes encontrar, en la dieta omnívora, en el pescado azul, y en la dieta vegetariana, en suplementos elaborados a partir de algas.
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