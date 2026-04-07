Longevidad, ni suerte ni genes: alimentos que activan genes antioxidantes y antiinflamatorios

Aunque la medicina estética y los suplementos prometen milagros, el secreto del envejecimiento saludable sigue estando mucho más cerca de nosotros: en lo que elegimos llevar a la boca cada día y en nuestros hábitos.

Numerosos estudios y la propia experiencia clínica confirman que no pesa tanto el azar o la genética en la aceleración de nuestro envejecimiento como el abandono de los ritmos naturales y la nutrición coherente.

Como bien dijo Venki Ramakrishnan, premio Nobel de Química en 2009, «comer bien, dormir bien y hacer ejercicio es más efectivo que cualquier medicina antiedad que haya en el mercado».



Alimentos que protagonizan la cocina antiedad

Aceite de oliva virgen extra

Es rico en compuestos fenólicos y polifenólicos antioxidantes como el oleocantal, el hidroxitirosol, la oleuropeína y el tirosol. Puedes usarlo tanto para aliñar como para cocinar.



Huevos ecológicos

Es rico en DHA, un ácido graso omega 3 que protege el cerebro, y en fosfatidilcolina, proteínas, hierro, triptófano y otros muchos nutrientes.



Alcaparras

Contienen una gran concentración de quercetina, más antioxidante que las vitaminas C y E. Recomiendo tomar ensaladas con alcaparras, cebolla y manzana para recibir una gran dosis de este fitoquímico.



Paltas

Además de ácidos grasos saludables y vitamina E, contiene componentes activos que refuerzan la función de barrera de la piel y la mantienen hidratada, firme y elástica.



Brócoli

Ayuda a eliminar metales pesados y otros tóxicos, es rico en glutatión antioxidante y en compuestos azufrados que se transforman en sulforafano, un potente activador del Nrf2, el rey de reyes de los genes antioxidantes y antiinflamatorios.

La kale y el resto de la familia de las coles son igualmente recomendables por las mismas razones.

Fermentados

El kéfir, el chucrut o el té kombucha cuidan la microbiota, ese conjunto de «bichitos» que conviven con nosotros y que tanto influyen en nuestra longevidad, inmunidad y bienestar emocional.



Ajo

Es rico en azufre, mineral que favorece la producción endógena del antioxidante glutatión. Ayuda combinarlo con fuentes de vitamina C y proteínas.



Aceitunas

Las artesanales que no han sido pasteurizadas son probióticas y aportan grasas saludables. Tienen un efecto muy beneficioso sobre la piel.



Cúrcuma

Este polvo dorado modula la inflamación y preserva la memoria. Tómalo junto con aceite de oliva y pimienta negra para potenciar la absorción.



Omega 3 DHA y EPA

Son grasas antiinflamatorias que puedes encontrar, en la dieta omnívora, en el pescado azul, y en la dieta vegetariana, en suplementos elaborados a partir de algas.