El cáncer de próstata es el más común de los cánceres en los hombres y el riesgo de padecerlo está ligado con la edad, ya que, muy pocos casos son diagnosticados en varones por debajo de los 50 años y un gran porcentaje de los diagnósticos ocurren en hombres mayores de 70 años.

Sin embargo, casi la mitad se detecta cuando la enfermedad ya está avanzada, con posibilidades de curación mucho menores y detrás de los diagnósticos tardíos hay un patrón que se repite: alrededor del 40% de los hombres posterga su control de próstata, aun sabiendo que el primer paso es un simple análisis de sangre.

Según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la falta de información, el pudor, el miedo al diagnóstico y la idea de que solo hay que consultar cuando algo duele siguen pesando más que la evidencia médica.

La paradoja es que se trata de uno de los cánceres con mejor pronóstico si se detecta a tiempo. Con un diagnóstico precoz, las chances de curación superan el 90%. El problema, según coinciden los urólogos, no es la falta de herramientas de detección, sino una serie de creencias muy arraigadas que hacen que los hombres pospongan la consulta año tras año.

“Muchos hombres llegan a la consulta después de años de postergarla, y casi siempre por las mismas razones: creían que no les correspondía, que el estudio era invasivo o que, si no sentían nada, no hacía falta. Son ideas que se transmiten de generación en generación y que hoy no tienen sustento. Desarmarlas es tan importante como cualquier avance médico”, explicó el Dr. Jorge Méndez, urólogo del CMC de Mendoza de Boreal Salud (M.P. N° 15.778).

Los cinco mitos

Con el objetivo de derribar esas creencias y promover la consulta a tiempo, los médicos destacan los cinco mitos más frecuentes que llevan a los hombres a postergar el control de próstata, y explican qué dice la evidencia médica sobre cada uno.

Mito 1. Los hombres que no tienen síntomas están sanos. Es la creencia más extendida y la más peligrosa. En sus etapas iniciales, el cáncer de próstata no suele dar ninguna señal. Cuando aparecen síntomas urinarios o dolores óseos, en muchos casos la enfermedad ya avanzó. Por eso los especialistas insisten en que el control preventivo debe hacerse aunque el hombre se sienta perfectamente bien.

“El hombre sigue asociando ir al médico con estar enfermo. Esperar a sentir algo para consultar es justamente lo que hace que se llegue tarde a un cáncer que, detectado a tiempo, tiene muy altas chances de curación. El control de próstata tiene que incorporarse a la rutina, igual que las mujeres incorporaron hace décadas el control ginecológico”, señalaron los expertos.

Mito 2. El control de próstata se reduce al tacto rectal. El temor al tacto rectal sigue siendo la principal barrera para la consulta urológica. Sin embargo, el control comienza con un simple análisis de sangre, el antígeno prostático específico (PSA), y es el urólogo quien decide en cada caso si hace falta complementarlo con el tacto u otros estudios. Además, la resonancia magnética multiparamétrica permite hoy evaluar la próstata con mayor precisión y reservar la biopsia para los casos con sospecha fundada.

Mito 3. Es una enfermedad exclusiva de hombres muy mayores. Si bien la frecuencia aumenta con la edad, el cáncer de próstata no es exclusivo de la tercera edad. La recomendación general es iniciar los controles a partir de los 50 años, y antes —desde los 40 o 45— en hombres con antecedentes familiares directos (padre o hermano con la enfermedad) u otros factores de riesgo. La creencia de que el control todavía no es necesario lleva a muchos a perder años clave para la detección temprana.

Mito 4. Un diagnóstico de cáncer de próstata significa perder la vida sexual. El miedo a las secuelas del tratamiento lleva a muchos hombres a preferir no saber. Pero no todos los tumores de próstata requieren tratamiento inmediato: algunos crecen muy lentamente y pueden manejarse con vigilancia activa y controles periódicos. Y cuando el diagnóstico es temprano, las opciones terapéuticas son más amplias y menos invasivas, con mejores resultados en calidad de vida.

Mito 5. Un solo control alcanza. Muchos hombres se hacen un chequeo, reciben un resultado normal y no vuelven. Los especialistas remarcan que el control debe ser periódico —anual o cada dos años, según indicación médica— porque un valor normal hoy no garantiza nada a futuro.

La buena noticia

“La buena noticia es que la mortalidad por cáncer de próstata viene bajando en el país, en buena parte porque cada vez más hombres consultan a tiempo. Pero todavía hay muchísimos que postergan por vergüenza, por miedo o por desinformación. Derribar estos mitos es la herramienta más concreta para salvar vidas: un análisis de sangre y una consulta con el urólogo pueden cambiar por completo el pronóstico”, afirmaron los médicos.

La conclusión de los especialistas es clara: el cáncer de próstata no se previene, pero sí se puede detectar a tiempo. El desafío ya no pasa por la tecnología disponible sino por un cambio cultural que lleve a los hombres a partir de los 50 años —o desde los 40/45 con antecedentes familiares— a incorporar el control urológico como un hábito, con la misma naturalidad que cualquier otro chequeo de rutina.