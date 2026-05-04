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Qué frutas y verduras pueden comer los perros: guía segura y natural

Incluir alimentos frescos en su dieta puede aportarles fibra, vitaminas y variedad, siempre que sepas cuáles son seguros y cuáles deben evitarse.

Redacción

Por Redacción

Como siempre, la clave está en la moderación y la información. Consultá con tu veterinario de confianza antes de hacer cambios importantes en la dieta.

Como siempre, la clave está en la moderación y la información. Consultá con tu veterinario de confianza antes de hacer cambios importantes en la dieta.

Los perros pueden beneficiarse del consumo ocasional de frutas y verduras, siempre que estén bien seleccionadas y ofrecidas en cantidades adecuadas. Aunque su dieta base debe ser el alimento balanceado o una dieta formulada por un especialista, sumar ingredientes frescos puede mejorar su digestión, fortalecer su sistema inmunológico y hacer más variada su alimentación.

Frutas que sí pueden comer

Fotos gentileza.-

Las frutas aportan vitaminas, antioxidantes y son bajas en grasas. Algunas de las más recomendadas son:

  • Manzana: sin semillas ni corazón, es fuente de fibra y vitamina C.
  • Banana: en pequeñas porciones, aporta potasio y energía rápida.
  • Pera: dulce y jugosa, también debe servirse sin semillas.
  • Melón y sandía: refrescantes e hidratantes, sin cáscara ni semillas.
  • Frutillas (fresas): antioxidantes, ideales como snack ocasional.

Todas deben ofrecerse en trozos pequeños y sin cáscaras duras o semillas. Evitá darlas congeladas o en grandes cantidades para no provocar diarrea.

Verduras recomendadas para perros

Infografía gentileza: pancitaspets.-

Las verduras cocidas o crudas (según el tipo) pueden complementar muy bien la dieta canina. Estas son algunas opciones seguras:

  • Zanahoria: cruda o cocida, mejora la salud dental y es rica en betacarotenos.
  • Zapallo y calabaza: cocidos y sin sal, ayudan a regular el tránsito intestinal.
  • Brócoli: en pequeñas cantidades cocido, refuerza las defensas.
  • Espinaca: cocida y solo ocasionalmente, por su contenido de oxalatos.
  • Pepino: crudo, fresco y bajo en calorías, ideal para perros con sobrepeso.

Nunca uses condimentos, sal o aceites al prepararlas. Siempre es mejor hervirlas o cocinarlas al vapor.

Frutas y verduras prohibidas

Algunos alimentos pueden ser tóxicos para los perros, aunque sean saludables para los humanos. Es fundamental conocerlos para evitar accidentes:

  • Uvas y pasas: pueden causar insuficiencia renal incluso en pequeñas cantidades.
  • Palta (aguacate): contiene una toxina llamada persina.
  • Cebolla y ajo: dañan los glóbulos rojos y pueden provocar anemia.
  • Papa cruda: contiene solanina, un compuesto tóxico.
  • Tomate verde: en grandes cantidades puede afectar el sistema nervioso.

También deben evitarse los cítricos en exceso, como naranja o limón, ya que pueden causar molestias estomacales.

Cómo introducir frutas y verduras en su dieta

El cambio debe ser gradual y siempre bajo observación. Si notás vómitos, diarrea o falta de apetito, suspendé el alimento nuevo y consultá al veterinario.

Las frutas y verduras nunca deben representar más del 10% de la dieta total del perro. Usalas como premios, acompañamiento o para enriquecer juegos de olfato.

Más variedad, más bienestar

Incluir frutas y verduras adecuadas puede mejorar la calidad de vida de tu mascota. Son una alternativa natural, económica y nutritiva que complementa su alimentación y estimula sus sentidos.

Como siempre, la clave está en la moderación y la información. Consultá con tu veterinario de confianza antes de hacer cambios importantes en la dieta.


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