Verano 2025 sobre ruedas: las cinco plantas perfectas para decorar y purificar tu motorhome

Llevar un poco de naturaleza al interior de un motorhome o casas rodantes es posible, incluso durante el verano y los viajes constantes. Para los amantes de las plantas que desean un toque verde en sus espacios sobre ruedas, la clave está en elegir especies resistentes al calor, de bajo mantenimiento y que se adapten a las particularidades del movimiento y los espacios reducidos. Te contamos acá las cinco especies que podes

Especialistas recomiendan optar por variedades suculentas y colgantes que requieren poca atención, toleran altas temperaturas y no demandan riegos frecuentes. Estas características las convierten en compañeras ideales para las aventuras estivales, proporcionando un ambiente más fresco y hogareño sin generar grandes preocupaciones.

Una a una, las cinco plantas que van a purificar y decorar tu motorhome este verano

Entre las opciones más destacadas por su robustez y belleza, se encuentran varias que se adaptan perfectamente a estas condiciones:

La Rosario de Corazones (Ceropegia woodii): una suculenta colgante con hojas en forma de corazón, extremadamente tolerante al calor. Solo necesita riego cuando el sustrato está completamente seco, siendo muy robusta y apta para aquellos que pueden olvidar regar ocasionalmente.

El Poto (Epipremnum aureum) se posiciona como una de las plantas de interior más resistentes. Tolera el calor y una amplia gama de iluminación, desde poca luz hasta luz indirecta brillante. Su flexibilidad le permite recuperarse bien de periodos de sequía.

El Rhipsalis (Cactus Muérdago), un cactus tropical sin espinas de tallos colgantes, es otra opción acertada. Ama el calor de verano, prefiere la luz indirecta filtrada y requiere riego moderado, un poco más que otras suculentas, pero sigue siendo de cuidado sencillo.

La Planta del Rosario (Curio rowleyanus) es una suculenta colgante con hojas esféricas que almacenan agua, ideal para el calor y el bajo riego. Necesita luz para mantener su forma característica.

La Cinta o Malamadre (Chlorophytum comosum) es una planta colgante muy dura, adaptable y fácil de propagar. Tolera el calor, se mantiene bien con riego moderado y es reconocida por su capacidad de purificar el aire, un valor añadido en un espacio cerrado.

Preparación y mantenimiento de las plantas para el viaje en motorhome este verano

Para garantizar la supervivencia de estas plantas durante el movimiento y el calor del verano, es fundamental seguir algunas recomendaciones prácticas:

Asegurar las macetas es crucial: se sugiere usar ganchos robustos o soportes atornillados para las plantas colgantes. Para las que van en estantes, la base de Velcro industrial puede ser muy útil para fijar la maceta a la superficie y evitar vuelcos en el camino.

Sustrato: es esencial utilizar una mezcla especial para cactus y suculentas, que tenga un alto contenido de perlita o arena. Este tipo de sustrato garantiza un excelente drenaje y evita la acumulación de agua que podría pudrir las raíces, un riesgo mayor en condiciones de alta humedad y calor.