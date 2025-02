Vuelta a clases: cómo garantizar un inicio saludable para niños y niñas

Por Lic. Samuel García – Licenciado en Nutrición (MP108), especial para «Estar Bien» y RÍO NEGRO RADIO.

En todo inicio de clases es necesario tomar algunos cuidados para garantizar que niños y niñas comiencen de forma saludable. Corroborar que tengan las vacunas al día, realizar los controles oftalmológicos y odontológicos de rutina y ofrecerles una alimentación variada y nutritiva son algunas de las claves para asegurar un buen rendimiento en la escuela.

Niños y niñas en edad escolar viven un proceso de crecimiento que implica cambios corporales y adquisición de hábitos, los que son asimilados de sus docentes y compañeros. Los adultos, por su parte, tienen un papel fundamental en el acompañamiento en esta etapa, fomentando el desarrollo de hábitos saludables.

Volver a clases conlleva a readaptar horarios y rutinas en los hogares. Por lo tanto, generar hábitos saludables puede resultar de ayuda para disminuir la ansiedad familiar.

Vuelta a clases: tres consejos fundamentales:

– Dormir mínimo 8 horas diarias. Es importante establecer y respetar horarios de sueño acordes con la rutina escolar. Se recomienda para las infancias y adolescencias un descanso mínimo de 8 horas diarias, ya que esto favorece su rendimiento físico y mental.

– Cuidar la higiene personal. Generar y mantener hábitos de higiene como el lavado de manos antes de comer o después de ir al baño, es fundamental para evitar el contagio de muchas enfermedades que se transmiten durante la época escolar.

– Controles médicos obligatorios. Es importante realizar anualmente el control de niño/a sano/a. No olvidar llevar la libreta de salud para ser controlada y llenada en el centro de salud.

Vacunación. Aplicar las vacunas obligatorias del calendario, además de las complementarias según lineamientos de las campañas vigentes.

Alimentación saludable para el regreso a clases:

Una buena alimentación dentro y fuera de la casa es esencial en cualquier etapa de la vida y sobre todo en los menores que dependen de los mayores para llevarla a cabo, por eso se aconseja que los alumnos lleven viandas saludables y les recordamos a los adultos que el desayuno es clave para que los pequeños puedan rendir en las horas siguientes.

Sabemos que a veces es complicado pensar en alimentos saludables y fáciles de preparar. Por esta razón te dejamos algunas ideas, lo ideal es que niños y niñas estén presentes en el momento de la preparación/elaboración de las viandas y qué les expliquemos lo que van a comer y por qué es una opción completa y nutritiva para ellos.

Ideas de Viandas para el Desayuno:

Iniciar el día con un desayuno completo, contribuye a la mejora del rendimiento físico e intelectual y la actitud en la escuela, disminuye el consumo de dulces fuera de las comidas y puede ayudar a la prevención de la obesidad y sobrepeso.

Lo ideal para un desayuno completo es que contenga 1 porción de lácteos que aportan calcio, vitamina D y proteínas completas (leche, quesos, yogurt), 1 fuente de fibra/carbohidratos (avena, granola, pan integral) y 1 fruta (aporte de vitaminas y minerales).

Opción 1: 1 banana + 4 galletas de avena y chips de chocolate sin azúcar.

Las galletas se pueden preparar con 1 taza de avena instantánea + 1 huevo + 1 chorrito de esencia de vainilla + 2 cucharadas de azúcar mascabo/integral + 1 cucharadita de polvo para hornear + ¼ taza de leche + 1 puñado de chips de chocolate. Se forman bolitas y se cocinan a un horno bajo por aproximadamente 10/15 minutos.

Para 4 panqueques pequeños simplemente mezclas ¼ taza de avena instantánea + 1 cucharadita de polvo para hornear + 1 banana chica madura pisada + 1 chorrito esencia de vainilla + ¼ taza de leche.

En cuanto a las bebidas, lo ideal es que consuman agua durante la mayor parte del día, es importante evitar jugos y/o gaseosas.

Comida de verdad y no ultraprocesados: pasa en casi todas las familias, muchas veces, por falta de tiempo o por levantarse a último momento, los niños y niñas se saltean el desayuno en casa y llegan al colegio con la panza vacía. Así, terminan llevando galletitas o plata para comprarse algo para comer en la escuela.

En estos casos, la recomendación más importante es que (si la escuela ofrece opciones para comprar) que los niños elijan alimentos que no vengan en paquete, que no sean ultra procesados, una fruta o una porción de frutos secos son la mejor alternativa.

Ideas de Viandas para el Almuerzo:

La clave para armar una comida completa es que aporte carbohidratos/fibra (fideos, arroz -siempre preferir opciones integrales- papa, batata, choclo, legumbres); proteínas completas (carnes magras, huevo, quesos, o combinar cereales legumbres para formar proteínas completas); vegetales ya sea en crudo o cocido (aportan vitaminas y minerales) y también una fuente de ácidos grasos saludables (cucharada de aceite en crudo, palta, frutos secos).

Opción 1: Sándwich en pan integral de pechuga de pollo, queso, tomate y rúcula.

Sándwich en pan integral de pechuga de pollo, queso, tomate y rúcula. Opción 2: Fideos tirabuzones/mostacholes con tomate, brócoli y huevo duro picado.

Fideos tirabuzones/mostacholes con tomate, brócoli y huevo duro picado. Opción 3: Milanesa de pollo al horno con queso y tomate, acompañada con puré mixto de papa y calabaza.

Milanesa de pollo al horno con queso y tomate, acompañada con puré mixto de papa y calabaza. Opción 4: Arroz integral con atún y salteado de vegetales: cebolla, morrón y tomate.

Arroz integral con atún y salteado de vegetales: cebolla, morrón y tomate. Opción 5: Tarta de calabaza y queso.

Tarta de calabaza y queso. Opción 6: Tortilla de papa + ensalada de remolacha, zanahoria y choclo.

Tortilla de papa + ensalada de remolacha, zanahoria y choclo. Opción 7: Hamburguesa de legumbres con queso + arroz integral con vegetales salteados.

¿Qué alimentos evitar?

Siguiendo la máxima de “comida sin envase”, resulta sencillo identificar qué no hay que incluir en desayunos ni meter en las mochilas de niños y niñas. Aunque las publicidades o sus envoltorios afirmen que son sanos, conviene dejar afuera de la dieta habitual los siguientes grupos de alimentos:

Galletitas industrializadas, tanto las dulces como las saladas.

tanto las dulces como las saladas. Golosinas : turrones, alfajores y también las barritas de cereales.

: turrones, alfajores y también las barritas de cereales. Snacks : papas fritas, palitos salados, chizitos.

: papas fritas, palitos salados, chizitos. En el caso de las bebidas, hay que evitar las gaseosas, aguas saborizadas, los jugos y los jugos que se preparan en sobre. Tampoco se recomiendan sus versiones light o sin azúcar.

Snacks o colaciones saludables:

Puñado de frutos secos.

Barra de cereal casera.

4 galletas de avena y chips de chocolate amargo.

Ensalada de frutas.

Lo más importante

Saber que los buenos hábitos alimenticios se empiezan a construir en la infancia. Lo que coman los niños y niñas hoy va a determinar sus hábitos en el futuro, y además es el momento en el que crecen y se desarrollan, por eso es tan importante que tengan una nutrición variada y completa.

