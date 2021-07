Esteban, el cantante de Neuquén que cautivó a la Sole en la Voz

El escenario de La Voz Argentina nuevamente volvió a tener a un vecino de Neuquén como protagonista. Esteban Salvatore, de 48 años, interpretó "Nos veremos otra vez" y solo demoró pocos segundos para conquistar con su voz a la Sole.

“Nunca canté en público en un escenario. La música siempre la llevé, a pesar de que soy contador y de que estoy con los números y demás. Tengo mi parte de cable a tierra, mi conexión que es el deporte y principalmente la música", había contado Esteban, antes de la audición a ciegas.

Cuando comenzó su actuación acompañado de su guitarra, Soledad Pastorutti se cautivó y apretó el botón rojo, asegurando así su permanencia en la próxima etapa en el certamen de canto.

"Estoy feliz que nadie se dio vuelta porque no tengo que pelear con nadie. Eso está buenísimo. Lo importante acá es que estás adentro de la Voz. A mí me encantó lo que hiciste. Me encantó la paz que me entregaste con tu guitarra, con tu voz, con la canción que elegiste y estoy realmente feliz", le dijo la Sole.

También recibió un elogio de Mau y Ricky. "Que belleza tu voz hermano, tienes una voz muy dulce, muy espectacular", le destacó Mauricio Montaner.

Luego Soledad Pastorutti le consultó a sus compañeros del jurado porque no "habían girado" y se acercó a Salvatore para darle la bienvenida.

"Me gustó mucho tu color de voz y es para mí un placer tenerte en mi equipo. Bienvenido Neuquén a mi equipo. Vamos Salvatore", expresó la cantante.

“Cada día que tenemos salud, que tenemos trabajo, podemos, tenemos la oportunidad de cumplir el sueño. Ya sea subirte al escenario, cantar dos minutos y que nadie se de vuelta, es un paso", expresó el neuquino, que cumplió su sueño y que seguirá en el certamen.

Por el momento hay dos cantantes de la capital provincial en el reality de canto. Semanas atrás, Antonella Domínguez, de 20 años, fue escogida por la Sole y Lali Espósito, pero finalmente la joven del barrio Villa Ceferino eligió a la ex Casi Ángeles.