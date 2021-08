Explosión en Aguada San Roque: «Todos los que dependemos del Estado estamos bajo sospecha»

El sindicato docente ATEN fue aceptado como querellante en la investigación penal que se sigue a raíz de la explosión en la escuela albergue 144 de Aguada San Roque en la que murieron la docente Mónica Jara y dos de los trabajadores que estaban participando de la obra: Nicolás Francés y Mariano Spinedi. El juez de Garantías, Mario Tommasi, que permitió que se incorporara el gremio aseguró que él estaba a favor de tener un "criterio amplio" y "más en este tipo de hechos donde nunca hay luz suficiente cuando el Estado actúa."

Hasta el momento la fiscalía había autorizado como querellantes particulares a las familias de Jara y Spinedi, y se había opuesto a sumar al sindicato por entender que no tiene legitimidad para intervenir en el proceso. Ante esta controversia es que intervino el magistrado.

“No nos olvidemos de que todos los que dependemos del Estado estamos bajo sospecha. Nosotros los jueces, no nos olvidemos que el Tribunal Superior de Justicia es nombrado por el señor gobernador. No nos olvidemos que estamos en una provincia que hace demasiados años gobierna un mismo partido. Entonces tenemos que permitir que se haga luz y los organismos estatales cedan lugar a los organismos, como en este caso ATEN, que son representantes de trabajadores. Aquí ha habido un hecho que ha sonado mucho, son tres muertes. Hay una maestra y entiendo que se le debe permitir a ATEN que participe activamente", afirmó Tommasi en su resolución.

El magistrado sostuvo que "no se puede cerrar las puertas a una institución que quiere participar activamente en una investigación penal."

Señaló que en Cutral Co, que es la ciudad en la que se asienta la circunscripción en la que él se desempeña, cada año cuando empiezan las clases hay 20 escuelas "que tenían problemas y uno no entiende la desidia estatal que puede llevar a esto. Uno entiende la burocracia, que la burocracia te saca las ganas de trabajar a las personas. Nos quedamos con la conformidad de que hicimos el trámite, pero no se hizo lo que se tenía que hacer, o se hizo a última hora y hacemos un montón de cosas mal,o no las hacemos. Puede ser que esto permita también que se tomen mayores precauciones al momento de tomar las decisiones en cuanto al estamento que hace de vital importancia para todos nosotros, para nuestros hijos, para el personal de educación".

En Cutral Co explotó un calefactor a una semana de lo sucedido en Aguada San Roque, sin heridos. Ayer hubo un desperfecto en una caldera en la escuela 342 de San Patricio del Chañar y hoy se sumó una denuncia por una fuga de gas en la 191 de la misma localidad.

"No hay nada que ocultar, la verdad tiene que surgir y para ello nada mejor que la colaboración de los abogados del sindicato en la presente causa", agregó el juez.