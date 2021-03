Faltazo del oficialismo en el debate por el basural de Bariloche

Los concejales de Juntos Somos Río Negro y funcionarios del gobierno de Gustavo Gennuso hicieron hoy un vacío a la comisión de Turismo y Medio Ambiente en la que se pretendía discutir la implementación de ordenanzas vigentes que hace una década declararon la emergencia por el estado del vertedero municipal y retomar las gestiones por un basurero regional.

Los concejales oficialistas que integran la comisión, Norma Taboada y Gerardo Ávila, no participaron de la reunión virtual por una “desinteligencia” administrativa acusando que la convocatoria a la comisión les llegó tarde y ya tenían una agenda de actividades previstas.

En tanto, desde Jefatura de Gabinete se indicó que no asistían porque no fueron convocados ya que desde el Concejo se envió erróneamente la invitación a una cuenta de mail institucional que no utilizan.

Concejales de la oposición y vecinos de los barrios aledaños al vertedero afectados por los incendios y promotores de un amparo, cuestionaron esta situación y calificaron el hecho como un “papelón” y una señal política del Gobierno municipal de no querer dar tratamiento a esta iniciativa.

Concejales de la oposición y referentes barriales esperan al oficialismo para debatir la problemática del vertedero.

El proyecto que se iba a analizar es una iniciativa del Frente de Todos que en un primer momento buscaba declarar el riesgo ambiental en el vertedero pero que luego se reformuló debido a que existen ordenanzas vigentes desde hace 10 años con una declaración de emergencia hasta la remediación del vertedero.

Ante el faltazo del oficialismo, tras un intercambio de opiniones y presentación del proyecto, los concejales Ariel Cárdenas (Juntos por el Cambio), Pablo Chamatrópulos (Podemos), Gerardo Del Río (PUL), Julieta Wallace y Roxana Ferreyra (Frente de Todos) decidieron volver a cursar las invitaciones y convocar al oficialismo nuevamente para la próxima semana.

“Porqué no se conectan y le dicen a todos los vecinos y vecinas qué van a hacer con la gestión de residuos sólidos urbanos que es un descalabro”, fustigo Wallace que se mostró molesta por el desplante del Ejecutivo y apuntó que “después de 5 años de gestión no se ha avanzado en absolutamente nada que sea de impacto real” en la solución del vertedero.

La concejal enumeró que el gobierno de Gennuso “no avanzó en qué vamos a hacer con la clasificación de residuos, con la recolección ya que hoy no es diferenciada, con el transporte, no tenemos nada”, señaló en referencia a una iniciativa del Ejecutivo en la que se buscó la consulta de especialistas para determinar la solución a la problemática.

Wallace, que es una de las autoras del proyecto en debate, dijo que hicieron esa propuesta en octubre para “empujar al intendente que ponga primero en el tratamiento el tema de los residuos sólidos urbanos” y remarcó que la iniciativa encomienda al Ejecutivo a iniciar gestiones urgentes con Dina Huapi, Pilcaniyeu, el parque nacional Nahuel Huapi y el Gobierno de Río Negro para la instalación de un basurero regional, que establece una ordenanza de 2010.

“Queda en claro que Juntos Somos Río Negro, en cabeza del intendente Gennuso, no tiene una política pública para los residuos sólidos urbanos y que no le interesan que 10 barrios sigan afectados por el humo cada vez que se incendia el vertedero”, señaló Wallace.

Mariela López, referente barrial de un sector aledaño al basural, lamentó que el oficialismo no se haya presentado en la reunión y dijo que la situación del vertedero afecta a la población desde la salud porque “hay vecinos que necesitan oxígeno para mantener su calidad de vida y no lo están logrando, tienen que trasladarse a otros lugares, a casas de familiares o vecinos”.

La dirigente vecinal dijo además que la situación actual del basural “suma contaminación en las napas” y que además les produce un “daño estructural” a los vecinos que quieren vender sus propiedades para alejarse del sector y no logran hacerlo por estar al lado del vertedero.

Tomás Guevara, otro referente barrial e impulsor del amparo que meses atrás encomendó al municipio a resolver las falencias del basural, también se refirió al daño en materia de salud que genera el basural en los vecinos y cuestionó que el municipio apeló el fallo del juez Santiago Morán, “pateando afuera la pelota y estirando los plazos, en vez de acatar el fallo y ponerse a trabajar”.

Guevara pidió que se “genere un espacio de trabajo y discusión” por la situación del vertedero con participación de los vecinos de los barrios aledaños, que en la comisión creada por el Ejecutivo no fueron incluidos.

El municipio informó semanas atrás que licitará la gestión para buscar una solución al problema del basural mediante un concurso internacional.