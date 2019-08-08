Farmacias de Turno

Farmacias de turno



Jueves 08 de agosto de 2019


ALLEN
Ciudad - Tomás Orell 384 - Tel: 4452556

BARILOCHE
De Miguel - Mitre 130 - Tel: 4423025
Patagónica - Diag. Capraro 1050 - Tel: 4422537
De la Cruz (1) - Los Pioneros km 4171 - Tel: 4443054

CATRIEL
Del Sol - Jujuy y Clemente Zurita - Tel: 4914644

CENTENARIO
Indaver - República de Chile 445 - Tel: 4899436
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400

CHOELE CHOEL
Amely - Kennedy 927 - Tel: 442812

CINCO SALTOS
Virgen del Rosario - Sarmiento 665 - Tel: 4982288

CIPOLLETTI
De la Roca - Roca 219 - Tel: 4783777
La Botica - Toschi y Las Acacias - Tel: 4781541
Austral - Mengelle 1907 - Tel: 4790472
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025
Cruz del Sur (2) - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428

CUTRAL CO
Traful - Lago Traful 1 - Tel: 4961452

FERNANDEZ ORO
Argentina - San Martín 376 - Tel: 299-4996507

GENERAL CONESA
Amorosi - Belgrano 456

GENERAL ROCA
Araucana - Villegas y Santa Cruz - Tel: 154415740
Zavatti - Sarmiento 371(Terminal de ómnibus) - Tel: 4430065
Sud (3) - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 1(3) - San Martín 87 - Tel: 4427176
San Martín 2 (3) - Mitre 1748 - Tel: 4426928
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Paniceres (3) - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200

JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291

JUNÍN DE LOS ANDES
Junin - Juan Manuel de Rosas 180 - Tel: 492880

NEUQUÉN
Global - Olascoaga 1069 - 4487900
Rosario - Illia 17 - 4474033

PLAZA HUINCUL
Norte V - av. Keidel y 9 de julio - 4863426

PLOTTIER
Nueva Integral - Buenos Aires 121 - 4932500

RINCÓN DE LOS SAUCES
San José - Misiones 204 - Tel: 4886306

RÍO COLORADO
Sigma - Berutti y San Martín - Tel: 432828

S. M. DE LOS ANDES
Austral - Elordi 765 - Tel: 427393
La Vega - Q. Martin 14 - Tel: 421605

VIEDMA
Central - Belgrano 265 - Tel: 426893
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176

VILLA LA ANGOSTURA
Radal - Arrayanes 150 – local 3 - Tel: 4494404

VILLA REGINA
Del Sol - 9 de julio 263
Italia I (2) - San Martín 351 - Tel: 461365

ZAPALA
Vallejos - Mitre 425 - Tel: 423015


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