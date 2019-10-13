Farmacias de Turno

Farmacias de turno: domingo 13 de octubre de 2019



ALLEN
Ciudad - Tomás Orell 384 - Tel: 4452556

BARILOCHE
Iberia - 20 de Febrero 410 - Tel: 4422615
Luna Lanz - Onelli y Yatasto - Tel: 4432088
Austral (1) - 9 de Julio 1018 - Tel: 4434313

CATRIEL
Catriel II - Clemente Zurita 123 - Tel: 4915013

CENTENARIO
Elébora II - Antártida Argentina 319 - Tel: 4891268
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400

CHOELE CHOEL
Vidoni Piu - Avellaneda 779 - Tel: 442327

CINCO SALTOS
Fátima - Roca 802 - Tel: 4980208

CIPOLLETTI
Pasteur - 25 de mayo465 - Tel: 4781989
Avenida - Av. Alem 802 - Tel: 4776063

CUTRAL CO
Lincoln - Olascoaga 915 - Tel: 4963148

FERNANDEZ ORO
Sin datos

GENERAL CONESA
Amorosi - Belgrano 456

GENERAL ROCA
Brunetti - Italia 1603 - Tel: 4421755
San Martín 4 - Buenos Aires 933 - Tel: 4425626
Herrera - Alsina 1741

JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291

JUNÍN DE LOS ANDES
Lanin - M. Moreno y A. Argentina - Tel: 491972

NEUQUÉN
Gregorio Alvarez - B° G. Alvarez – calle 5 - Tel: 4460826
Salta - Alcorta esq. Misiones - Tel: 4433493

PLAZA HUINCUL
Norte V - av. Keidel y 9 de julio - Tel: 4863426

PLOTTIER
Global - Belgrano 245 - Tel: 4933755

RINCÓN DE LOS SAUCES
Rincón - Presidente Perón 1069 - Tel: 4887366

RÍO COLORADO
Sigma - Berutti y San Martín - Tel: 432828

S. M. DE LOS ANDES
Pasteur - Av. San Martín 498 esq. Rivadavia - Tel: 422243

VIEDMA
Avenida - J.M. Guido 1015 - Tel: 427676
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176

VILLA LA ANGOSTURA
Maiten - Arrayanes 66 - Tel: 4494000
Puerto Manzano - Arrayanes 6510 - Tel: 4475277

VILLA REGINA
Italia II - Cipolletti 245 - Tel: 4465057

ZAPALA
Brown - Brown y Malvinas Arg. - Tel: 424179

(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22


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Farmacias de turno: domingo 13 de octubre de 2019

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