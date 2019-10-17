Farmacias de turno: jueves 17 de octubre de 2019
Lo más visto
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ALLEN
Norte - Perito Moreno 50 - Tel: 4451134
BARILOCHE
Patagónica - Diag. Capraro 1050 - Tel: 4422537
De Miguel - Mitre 130 - Tel: 4423025
Araucana (1) - Moreno 514 - Tel: 4456515
CATRIEL
Boulevard - Hipólito Irigoyen y Países Bajos - Tel: 4915214
CENTENARIO
Agostini - Buenos Aires 486 - Tel: 4898092
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400
CHOELE CHOEL
Lavezini - Kennedy 625 - Tel: 442704
CINCO SALTOS
Salk - Blumetti y Ramos Mejia - Tel: 4983681
CIPOLLETTI
De la Roca - Roca 219 - Tel: 4783777
La Botica - Toschi y Las Acacias - Tel: 4781541
Austral - Mengelle 1907 - Tel: 4790472
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025
Cruz del Sur (2) - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428
CUTRAL CO
Lincoln III - Roca 601 - Tel: 4965688
FERNANDEZ ORO
Sin datos
GENERAL CONESA
Chader - 25 de Mayo 418
GENERAL ROCA
Mendoza - Mendoza 1499 - Tel: 4425301
Araucana - Villegas y Santa Cruz - Tel: 154415740
Sud (3) - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 1(3) - San Martín 87 - Tel: 4427176
San Martín 2 (3) - Mitre 1748 - Tel: 4426928
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Paniceres (3) - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200
JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291
JUNÍN DE LOS ANDES
Junin - Juan Manuel de Rosas 180 - Tel: 492880
NEUQUÉN
Global - Islas Malvinas 1350 - Tel: 4482809
Amancay - Belgrano 1380 - Tel: 4432858
PLAZA HUINCUL
El Indio - San Martín 511 - Tel: 4968105
PLOTTIER
Nueva Integral - Buenos Aires 121 - Tel: 4932500
RINCÓN DE LOS SAUCES
San José - Misiones 204 - Tel: 4886306-4888070
RÍO COLORADO
Río Colorado - Juan B. Justo 699 - Tel: 432099
S. M. DE LOS ANDES
Austral - Elordi 765 - Tel: 427393
La Vega - Q. Martin 14 - Tel: 421605
VIEDMA
Guidi - Saavedra 502 - Tel: 424452
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176
VILLA LA ANGOSTURA
Del Siglo - Arrayanes 230 - Tel: 4495003
VILLA REGINA
Martel - Castello 149
Italia I (2) - San Martín 351 - Tel: 461365
ZAPALA
Del Alto - Cristóbal Colón 824 - Tel: 15695188
(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(2) Hasta las 22
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